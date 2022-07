Israël: B. Gantz et G. Sa'ar annoncent une liste commune aux élections "pour faire barrage aux extrêmes"

"Une telle coalition dira non au racisme, non à l'extrémisme, et oui à l'unité"

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, et celui de la Justice, Gideon Sa'ar, ont dévoilé dimanche soir, lors d'une conférence de presse la liste commune, associant leurs partis Bleu Blanc et Nouvel espoir, en vue des élections du 1er novembre.

"Depuis le moment où je suis entré en politique, je n'ai cessé de dire que nous sommes dans une situation illogique et sans précédent", a déclaré Benny Gantz à propos de l'impasse politique actuelle, la qualifiant de "plus grande crise démocratique et politique de l'histoire".

"Israël mérite mieux", a-t-il ajouté, affirmant que les électeurs "ne devraient pas avoir à choisir entre les extrêmes", mais méritent au contraire "une option centriste saine".

"Trop souvent, les extrêmes donnent le ton et le centre israélien se retrouve sans vote. Trop souvent, Benyamin Netanyahou a entraîné l'érosion du Likoud et de l'Etat, et violé les principes démocratiques", a lancé le ministre de la Défense.

"Nous posons la pierre angulaire du prochain gouvernement", a martelé Benny Gantz, promettant de mettre en place un gouvernement "responsable, réaliste, sûr et libéral".

"Une telle coalition dira non au racisme, non à l'extrémisme, et oui à l'unité pour toutes les communautés du pays et tous les citoyens", a souligné le chef du parti Bleu Blanc, qui a par ailleurs appelé les autres formations "qui sont en accord avec nos valeurs" à rejoindre leur union.

De son côté Gideon Sa'ar a déclaré qu'Israël "avait besoin d'un nouvel espoir et d'un moyen de sortir de cette crise."

Il a affirmé que Benny Gantz et lui-même avaient consacré leur vie à l'État d'Israël et qu'ils avaient décidé d'unir leurs forces pour créer une liste électorale "large, patriotique et de centre-droit".

Selon Gideon Sa'ar, Benny Gantz, qui sera à la tête de la liste commune, est le candidat idéal pour diriger le prochain gouvernement.

Selon les récents sondages, une liste unifiée des deux partis pourrait permettre de ravir au moins deux sièges au Likoud.