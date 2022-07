Israël/Législatives: les primaires du Likoud auront lieu le 3 août

Le chef de l'opposition disposera de cinq places réservées qu'il pourra attribuer à un député de son choix

Le comité de constitution du Likoud a approuvé dimanche soir la proposition du président de la faction Benyamin Netanyahou d'organiser des primaires du parti le 3 août.

Le chef de l'opposition disposera de cinq places réservées qu'il pourra attribuer à un député de son choix, dont 3 positions réalistes - 14, 16 et 28 - tandis que selon tous les sondages réalisés depuis l'annonce de la dissolution de la Knesset, le Likoud obtient plus d'une trentaine de sièges.

Le Likoud fait pression sur M. Netanyahou pour raccourcir la période d'éligibilité de près de 20.000 adhérents ayant rejoint le parti en août dernier et ne sont pas autorisés à voter, 16 mois ne s'étant pas encore écoulés depuis leur adhésion, a rapporté Channel 12.

Selon cette source, la raison officielle est que ce processus nécessite une modification de la constitution, mais les responsables du Likoud estiment que Benyamin Netanyahou craint les changements trop importants dans le recensement susceptibles de modifier la liste du parti.

Un haut responsable de l'entourage du chef de l'opposition a par ailleurs déclaré la semaine dernière que certains députés qui étaient jusqu'à présent ses protégés seraient devenus des "fardeaux médiatique".

Selon un sondage publié vendredi, le bloc des partis alliés au Likoud pourrait réunir 61 sièges lors des prochaines élections, ce qui permettrait à Benyamin Netanyahou de former un gouvernement.

Face à cette menace, les ministres de la Défense et de la Justice, Gideon Saar et Benny Gantz, ont annoncé dimanche soir, l'alliance de leurs partis - Bleu Blanc et Nouvel espoir - en vue des élections du 1er novembre.