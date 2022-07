Israël: l'ex-présidente de Meretz, candidate à la tête du parti de gauche (média)

Mme Galon envisagerait une fusion avec le Parti travailliste en amont des élections

L'ex présidente du parti de gauche Meretz a décidé de se présenter aux prochaines primaires de la faction, a-t-il été rapporté vendredi par la chaîne publique Kan.

Zehava Galon devrait ainsi annoncer sa candidature face au vice-ministre de l'Économie Yair Golan dans les prochains jours afin de mener le parti aux législatives du 1er novembre.

Mme Galon a dirigé le parti entre 2012 et 2018, et se retirée de la politique avant le scrutin de 2019 qui a déclenché une période d'instabilité et d'élections répétées en Israël.

Le président actuel de Meretz, le ministre de la Santé Nitzan Horowitz, a annoncé mardi dans une lettre aux membres de la formation et aux militants qu'il renonçait à se présenter aux élections du 1er novembre.

Selon Kan, plusieurs responsables du parti ont contacté l'ancienne responsable ces dernières semaines pour tenter de la persuader de revenir en politique et de diriger à nouveau le parti, qui d'après les derniers sondages pourrait ne pas atteindre le seuil d'éligibilité pour être représenté à la Knesset.

Zehava Galon se serait laissée convaincre après avoir constaté que le camp pro-Benyamin Netanyahou pourrait décrocher une majorité permettant au chef du Likoud de former le prochain gouvernement, a-t-il été indiqué par la chaîne.

Si elle est élue à la tête de Meretz, Mme Galon envisage une fusion avec le Parti travailliste en amont des élections.