Merav Michaeli décroche son deuxième mandat consécutif à la tête du Parti travailliste

La présidente sortante du Parti travailliste Merav Michaeli a remporté lundi la primaire à la direction de la faction, faisant d'elle la première présidente de l'histoire à conserver son siège après deux scrutins consécutifs depuis 1992 lorsque le parti a commencé à organiser des élections.

La ministre des Transports a décroché sa victoire avec 82% des suffrages exprimés, son seul adversaire, le secrétaire général du parti, Eran Hermoni, obtenant 16%. Les votes restants étaient des bulletins nuls.

Les primaires du Parti travailliste pour le reste de sa liste auront lieu le 9 août, en prévision des élections législatives du 1er novembre.

Merav Michaeli "s'est battue" pour reconstruire la faction, au moment où elle risquait de ne pas franchir le seuil d'éligibilité requis pour accéder à la Knesset.

"Il y a un an, le Parti travailliste était à 0,3% dans les sondages. Je me suis battue et j'y ai cru envers et contre tout", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Tel Aviv après sa victoire, soulignant: "Il y a seulement un an et demi, tout cela semblait impossible".

"J'ai réussi et nous avons réussi et nous avons passer la première étape, à présent nous sommes ici pour franchir la deuxième", a-t-elle déclaré, précisant toutefois que "nous ne voulions pas de ces élections (législatives)".

"Nous avons tout fait pour les éviter. Mais maintenant que les faits sont là, nous y allons la tête haute", a-t-elle affirmé.

Le Parti travailliste israélien, l'une des deux plus grandes factions du pays avec le Likoud, est en net recul depuis plusieurs années. Avec 7 sièges actuellement au Parlement, les derniers sondages ne prévoient pas de meilleurs résultats.