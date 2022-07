Israël: le Likoud presse B. Smotrich et I. Ben Gvir de conduire une liste commune aux élections

Des désaccords entre les deux hommes font planer la possibilité d’une scission du parti "Sionisme religieux"

La députée du Likoud Miri Regev a appelé mercredi les deux figures de l’extrême-droite israélienne Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir à unir leurs forces en vue des élections du 1er novembre, dans une interview accordée à la radio de l’armée.

Les deux hommes avaient présenté une liste commune lors du dernier scrutin, Sionisme religieux, qui avait obtenu six sièges à la Knesset.

Récemment, des désaccords entre les partis Union nationale de Bezalel Smotrich et Force juive d'Itamar Ben Gvir ont fait planer la possibilité d’une scission au sein de cette nouvelle formation, qui est créditée de 10 sièges dans les derniers sondages.

"Nous ferons tout ce que nous pourrons pour qu'Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich trouvent un accord et siègent ensemble", a déclaré Miri Regev à la radio de l'armée. "S'ils aiment ce pays plus que leur ego, ils peuvent résoudre leurs problèmes", a-t-elle ajouté.

L’union des deux hommes est essentielle pour le Likoud qui compte sur la formation Sionisme religieux pour renforcer le bloc mené par Benyamin Netanyahou.

Si Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir venaient à se présenter séparément, une des deux formations pourrait ne pas franchir le seuil d’éligibilité, ce qui porterait un coup dur au bloc de droite, dans l'objectif est de former une coalition.