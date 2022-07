Israël: pour Yaïr Lapid, les prochaines élections sont "une occasion unique de sortir de la pagaille"

"L'élection n'est pas entre moi et Netanyahou, mais entre l'avenir et le passé"

Le Premier ministre Yaïr Lapid a appelé mercredi à la formation d’un gouvernement d’union nationale élargi et stable, sans extrémiste, après les élections du 1er novembre, lors d’une réunion de son parti Yesh Atid à Tel Aviv, lançant ainsi sa campagne électorale.

"Ces élections nous ont été imposées, mais elles pourraient être une occasion unique de sortir de la pagaille. De mettre en place un gouvernement national élargi et stable, sans les extrémistes. Une seule chose permettra d'y parvenir : un Yesh Atid grand et fort qui stabilisera le navire israélien", a déclaré le Premier ministre.

Yaïr Lapid a par ailleurs pris soin de bien marquer les différences entre son parti et ses partenaires politiques d’un côté, et le bloc de l'opposition conduit par Benyamin Netanyahou.

"La décision qui est placée devant les citoyens d'Israël n'est pas entre moi et Netanyahou. Il s’agit d’un choix entre l'avenir et le passé. Le choix est entre ceux qui ne pensent qu'à eux et ceux qui pensent au bien de l'État", a glissé le Premier ministre.

Yaïr Lapid a par ailleurs souligné la nécessité de "s’unir" face à la pandémie de coronavirus, la guerre en Ukraine ou encore la hausse du coût de la vie, estimant également que "la démocratie israélienne est en péril."

"Dans les moments difficiles, les Israéliens ont toujours su mettre les querelles de côté et travailler ensemble. C'est ce que nous devons faire aujourd’hui", a-t-il affirmé.