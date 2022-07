Selon Yaïr Lapid, les "extrémistes" B. Netanyahou et I. Ben Gvir entraînent Israël vers des voies dangereuses

Alors qu'il démarre sa campagne électorale, le PM a lancé les hostilités vis à vis de ses adversaires

Le Premier ministre par intérim Yaïr Lapid a déclaré jeudi que des extrémistes entraînent le pays dans des directions dangereuses, évoquant le chef de l’opposition Benyamin Netanyahou et le député d’extrême-droite Itamar Ben Gvir, lors d'une conférence organisée par le Centre pour la démocratie libérale.

"Dans la lutte israélienne, il y a ceux qui croient que nous sommes une seule famille, contre ceux qui essaient de nous démanteler de l'intérieur", a-t-il affirmé, lançant clairement les hostilités dans la cadre de la campagne électorale en vue des élections du 1er novembre.

"Il y a les extrémistes qui nous entraînent dans des directions dangereuses, chacun pour ses propres raisons. Netanyahou à cause de son procès, et Ben Gvir parce qu'il était et reste l'homme qui a accroché une photo du meurtrier Baruch Goldstein dans son salon", s’est insurgé Yaïr Lapid.

"Nous avons un rôle et nous avons une mission : maintenir un Israël démocratique, un État de droit, un État qui respecte ses citoyens, qui n'est pas contrôlé par les voix et les forces les plus extrêmes en son sein", a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre a condamné les récentes déclarations du Likoud dirigé par Benyamin Netanyahou et de ses alliés politiques qui ont appelé à "écraser les gauchistes", à remplacer l'actuel procureur général et à changer les règles pour interdire la mise en accusation d'un Premier ministre en exercice.

Il a également fustigé la vision d'Israël promue par Itamar Ben Gvir, anti-arabe et favorable au développement des implantations.

"(Les modérés) regardent Ben Gvir et se disent : 'Je ne suis pas prêt à ce que mon pays ressemble à cela, et je ne suis pas prêt à ce que ma vie ressemble à cela'", a déclaré le Premier ministre.

"Les extrémistes crient plus fort, mais les modérés et les sains d'esprit gagnent parce que les gens ne sont pas disposés à haïr leurs voisins", a-t-il affirmé.

Mercredi, Yaïr Lapid avait déclaré que son parti Yesh Atid offrait le meilleur espoir de former un gouvernement sans "extrémistes".