Analyse/Meretz: le parti qui paye cher l'échec d'Oslo

En 1993, les orthodoxes obtiennent la tête de la ministre de l'Education qui défend la théorie de l'évolution

En mars dernier, le Meretz a fêté son 30e anniversaire. Une célébration discrète mais sous les meilleurs auspices puisque, depuis juin 2021, le petit parti de la gauche idéologique siégeait dans le gouvernement Bennett-Lapid. Nitzan Horowitz, son leader, était nommé ministre de la Santé Publique, Issawi Fredj prenait le portefeuille de la Coopération régionale et Tamar Zandberg celui de l'Environnement.

Quatre mois plus tard, les portefeuilles ministériels sont toujours là. Mais, au lieu de profiter des arcanes de ce pouvoir politique dont il avait tant rêvé pendant 20 ans, le Meretz doit affronter une crise interne qui menace son existence même sur l'échiquier politique israélien.

De facto, ses trois ministres ont annoncé, au cours de ces derniers jours, leur décision, soit de quitter la direction du parti (pour Horowitz), soit de ne pas la briguer (pour Zandberg), soit de se retirer de la vie politique (pour Fredj). A cela, il faut ajouter la présence embarrassante de la députée arabe Ghaida Rinawi Zoabi, tenue pour l'une des responsables de la dissolution de la 24e Knesset, les sondages qui font dangereusement flirter Meretz avec le seuil d'éligibilité et, enfin, le rappel à la rescousse de l'ancienne présidente Zehava Galon. Et l'on pourra alors parfaitement ressentir les secousses telluriques qui font actuellement trembler le parti.

Comment le Meretz en est arrivé là ? Voici quelques ébauches d'explications:

Historiquement, le choix du mauvais étendard

Pour tenter de mieux comprendre la raison principale de cette crise aigüe dans laquelle se trouve aujourd'hui le Meretz, il faut revenir à sa création et aux défis qu'il entendait relever dans la réalité politique israélienne.

Meretz nait à l'approche des élections législatives de 1992, résultat d'une union entre trois formations déjà existantes: le Mapam historique, qui forme sa composante sociale-démocrate, solidement implantée dans les kibboutzim et mochavim ; le Ratz, qui prêche en faveur des Droits de l'Homme, de l'égalité sociale et de la Paix ; et, enfin, le Shinouï, plus centriste, qui se pose alors comme garant de la laïcité d'Israël.

Dénominateur commun de ces formations: la volonté de régler le conflit israélo-palestinien en offrant aux Palestiniens un Etat indépendant en Judée-Samarie. Mais Meretz entend bien, également, brandir sur son chemin deux autres étendards que sont les Droits de l'Homme et la laïcité.

La formule Meretz va, d'emblée, séduire. Aux élections de 1992 remportées par Itzhak Rabin, le parti, conduit alors par Shoulamit Aloni, obtient 12 mandats! Les leaders de Meretz gonflent le torse et lancent alors un slogan qui définit bien leurs ambitions: "Youmratz Rabin", Rabin doit être "Mérétzisé". Pour eux, l'ancien Premier ministre doit quitter l'aile droite du parti travailliste et opérer un net virage à gauche. Seul problème mathématique: pour gouverner, Rabin a besoin des 44 mandats travaillistes et des 12 mandats de Meretz. Mais le seul parti prêt à envisager, alors, de rejoindre la coalition de Rabin est le Chass (orthodoxe sépharade) d'un certain Arie Derhy, qui dispose de 6 mandats.

Ce qui va se passer alors est probablement le "péché originel" du Meretz: le parti va, non seulement accepter de former une coalition avec les orthodoxes sépharades mais pire, il va céder, sous la pression de Rabin, à leurs exigences. En 1993, Shoulamit Aloni la passionaria israélienne des Droits de l’Homme, alors puissante ministre de l'Education, va exaspérer le grand rabbin Ovadia Yossef, leader spirituel de Chass en défendant la théorie de l'évolution qui n'est pas en odeur de sainteté dans les milieux orthodoxes… Chass exige et obtient la démission d'Aloni du ministère de l'Education.

Mais, alors que Meretz aurait dû défendre bec et ongle sa présidente et claquer la porte du gouvernement, Aloni va "courber l'échine". La raison : ne pas risquer d'hypothéquer le processus de paix qui se trame à Oslo dans le plus grand secret.

Aloni sera "sacrifiée" sur l'autel de la Paix, et héritera du ministère de la Culture. Quant à Meretz, il définit clairement sa priorité: ce sera le dossier palestinien. L'égalité des droits et la laïcité peuvent attendre… Pas la paix! Ce que Meretz ne sait pas encore, c'est qu'en adhérant avec un tel enthousiasme à Oslo, il se lie à ce processus, pour le meilleur et pour le pire. Si Oslo aboutit à un règlement du conflit israélo-arabe, Meretz aura le vent en poupe. Dans le cas contraire, Meretz risque de plonger dans les oubliettes de l'Histoire….

Et c'est justement ce qui va faillir se produire entre 1999 et 2001: après la parenthèse Netanyahou (de 1996 à 1999), Meretz retrouvera les fauteuils du pouvoir dans le gouvernement éphémère d'Ehud Barak, qui va mal orchestrer le retrait précipité de Tsahal du Liban (mai 2000), l'échec du sommet de Camp David (juillet 2000) et le déclenchement de la Seconde Intifada (septembre 2000)! Trois événements tragiques qui vont alors sonner le glas de la gauche israélienne, telle qu'on l'a connue jusqu'alors.

Meretz va très payer ce choix de préférer la paix à la laïcité et au libéralisme: dès 1999, alors qu'Oslo piétine, le Shinouï quitte Meretz et brandit, cette fois très haut, le drapeau de la laïcité. En 2003, alors qu'Oslo est enterré sous les centaines d'attentats suicides orchestrés par Arafat et ses Tanzim, Tommy Lapid, le père de l'actuel Premier ministre, obtient 15 mandats à la tête de Shinouï!

Yossi Sarid, leader de Meretz à cette époque, n'a pas compris à temps que son parti aurait dû " changer son fusil d'épaule" et cesser de cautionner naïvement un processus de paix moribond pour lui préférer des priorités plus sociales.

Conséquence: lors des élections suivantes, Meretz gravite autour des 5-6 mandats. Comme l'explique Amit Segal, l'excellent analyste politique de la chaine 12 israélienne: "Le Meretz, parti d'essence révolutionnaire, va préférer alors Arafat à Che Guevara!" Avec une foi laïque et aveugle, aux forts relents "messianiques", Meretz va continuer à croire, dur comme fer, en la paix entre Israéliens et Palestiniens, alors que celle-ci n'est plus depuis longtemps à l'ordre du jour.

Depuis, Meretz est identifié au cuisant échec d'Oslo. Même si, au cours des 20 dernières années, le parti a mené des combats honorables (en particulier en faveur des mères célibataires, de la communauté LGBT et d'autres), il est resté le parti de ce processus de paix manqué.

Un flirt embarrassant avec les ONG pro-palestiniennes

Mais là où le bât blesse, c'est que, face à l'échec d'Oslo, Meretz continue à entretenir un espoir en cautionnant l'action de plusieurs ONG qui se caractérisent par leur antisionisme. Un exemple symptomatique lié à l'actualité brûlante: durant la visite de Joe Biden à Bethleem, il y a dix jours, d'immenses panneaux d'affichage ont été dressés sur les avenues de la ville chrétienne. Ces panneaux qualifiaient Israël de « pays apartheid ». Ils étaient signés B’Tselem, une ONG israélienne d'extrême-gauche qui ne manque jamais une occasion de diffamer Israël. Or, l'une des fondatrices de B’Tselem n'est autre que Zehava Galon, l'ancienne présidente du Meretz qui s'apprête à faire son comeback pour sauver le parti.

Concrètement, en soutenant ces ONG pro-palestiniennes, Meretz s'est radicalisé. Les anciens militants du Mapam, même s'ils sont solidement ancrés à gauche, n'apprécient pas ce flirt avec de telles organisations. Ces dérives ont été tellement puissantes qu'elles ont conduit, ces deux dernières années, certains cadres de Meretz à s'interroger sur sa définition de formation sioniste! Des militants ont quitté le parti pour le parti travailliste, dont le sionisme ne peut être remis en cause.

Meretz : une âme d'opposition embarrassée par le pouvoir

Parmi les analystes accourus au chevet de Meretz ces dernières semaines, certains affirment que le départ de trois ministres siégeant dans l'actuel gouvernement n'est pas dû au hasard, il résulterait d'un trop plein d'attentes suscité par tant d'années d'opposition (plus de 20 ans!) et d'une incapacité technique à les satisfaire.

Mais d'autres vont plus loin, ils considèrent que Meretz souffre d'avoir été mis, durant cette année, au contact du pouvoir. Le parti est resté tellement longtemps dans l'opposition que cette dernière ferait désormais partie de son ADN. Comme si Horowitz, Zanberg et Fredj, préfèreraient finalement le rôle d'éternels contestataires à celui de ministres.

Dans les prochaines semaines, Meretz doit donc élire son nouveau leader. Yaïr Golan, l'ancien général dénoncé à gauche comme à droite pour certaines déclarations intempestives, bénéficie du soutien de certains kibboutz et mochav. Mais ses chances de l'emporter sont minces. Et c'est donc Zehava Galon, rappelée "sous les drapeaux" après cinq années de retraite politique, qui devrait succéder à Horovitz à la présidence du parti. Galon aspire à une union avec le parti travailliste de Merav Micaeli. Mais cette dernière n'a pas la moindre intention d'offrir une énième bouée de sauvetage à un parti qui risque de lui faire de l'ombre, et qui surtout a le plus grand mal à tirer les leçons de l'Histoire.