Israël/Législatives: Benny Gantz ne participera pas à un gouvernement aux côtés de Benyamin Netanyahou

"Je souhaite que les ultra-orthodoxes fassent partie du gouvernement"

A 99 jours des législatives israéliennes, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a affirmé mardi qu'il ne siégerait pas au sein d'un gouvernement aux côtés de Benyamin Netanyahou, "pas même dans le cadre d'un accord de rotation", lors d'une interview auprès de Channel 14.

"M. Netanyahou a été Premier ministre pendant de nombreuses années, il a contribué à de bonnes choses pour l'État d'Israël, mais nous devons avancer", a-t-il dit.

"Je l'ai rejoint dans un gouvernement d'urgence, la période la plus difficile d'Israël en termes de santé, d'économie et de constitutionnalité, et malgré cela, il a violé nos accords et nui aux intérêts du pays d'un point de vue étatique, budgétaire et politique. Nous devons le remercier chaleureusement et continuer sans lui", a-t-il insisté.

M. Gantz, au centre de l'échiquier politique selon lui, ne se sent "repoussé" par aucune faction, et "nous pouvons constituer ce pont dont tout le monde a besoin, (réunir) ceux de droite et ceux de gauche", a-t-il confié à la chaîne.

Le ministre de la Défense s'est dit également en "bonnes relations avec les ultra-orthodoxes", qui doivent "bien sûr être pris en considération".

"Je souhaite que les ultra-orthodoxes fassent partie du gouvernement, je veux établir un gouvernement dans lequel tout le monde sera représenté, or les ultra-orthodoxes sont importants pour le peuple juif, et ils pourront coopérer avec nous", a-t-il souligné.

Benny Gantz a par ailleurs confié qu'il serait "heureux" de travailler avec le président du parti islamiste Raam, "qui a beaucoup fait pour la société arabe en Israël".

Mansour Abbas "reconnaît l'État d'Israël comme un État juif et démocratique", et M. Gantz espère pouvoir "réunir une coalition suffisamment large, unie et stable pour, ensuite, coopérer avec lui au profit de tous les citoyens d'Israël."

Concernant la construction de logements des Palestiniens de Cisjordanie en zone C, Benny Gantz a précisé que "nous n'avons ouvert aucune frontière, les Palestiniens ne se sont pas déployés dans de nouveaux endroits, nous n'avons rien fait de nouveau, nous n'avons approuvé des constructions que dans leurs villages et à l'intérieur des limites existantes".

"Nous adhérons à une politique équilibrée et responsable en termes d'intérêts de l'État d'Israël à conserver ce territoire pendant de nombreuses années encore", a-t-il affirmé.