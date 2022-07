Israël/Législatives: 60 sièges pour le bloc de Benyamin Netanyahou, en deçà de la majorité minimale requise (sondage)

Une majorité du public préfère un gouvernement avec Itamar Ben Gvir plutôt qu'une union avec Mansour Abbas

Si des élections législatives avaient lieu aujourd'hui en Israël, le bloc de Benyamin Netanyahou n'obtiendrait que 60 sièges - un résultat insuffisant pour former une coalition au Parlement - a révélé mardi un sondage réalisé par la professeure Camille Fox et publié par Channel 13, en marge de nouvelles alliances.

Selon l'enquête, le Likoud mené par M. Netanyahou continuerait de faire la course en tête avec 35 sièges, suivi du parti centriste Yesh Atid de l'actuel Premier ministre Yaïr Lapid (24 sièges).

La formation centre-droit Bleu Blanc-Nouvel espoir conduite par les ministres de la Défense et de la Justice, Benny Gantz et Gideon Saar, occuperait la troisième place (13 sièges), devant le Sionisme religieux (11 sièges).

Les partis orthodoxes Shas et le Judaïsme unifié de la Torah décrocheraient respectivement 8 et 6 sièges, tout comme la Liste arabe unifiée (6 sièges).

Israel Beiteinou ne comptabiliserait que 5 sièges, tandis que le Parti travailliste, celui de gauche Meretz et la faction islamiste Raam passeraient tout juste le seuil d'éligibilité avec 4 sièges.

Ayelet Shaked à la tête du parti de droite Yamina ne rentrerait pas au Parlement.

Le sondage a par ailleurs indiqué que 40% des personnes interrogées préfèrent un gouvernement avec le député d'extrême droite Itamar Ben Gabir, contre 20% qui se prononcent en faveur d'une coalition avec le parti islamiste Raam mené par Mansour Abbas.

Benny Gantz, a pour sa part affirmé mardi qu'il ne siégerait pas au sein d'un gouvernement aux côtés de Benyamin Netanyahou, "pas même dans le cadre d'un accord de rotation", et serait en revanche "heureux" de travailler avec le président du parti Raam, "qui a beaucoup fait pour la société arabe en Israël", et "reconnaît l'État d'Israël comme un État juif et démocratique".