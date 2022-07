Israël/sondage: le nouveau parti Esprit sioniste d'Ayalet Shaked franchirait le seuil électoral

La nouvelle formation pourrait se retrouver dans une position de "faiseur de roi" après le scrutin

La fusion cette semaine des partis Yamina et Derech Eretz, dont aucun ne semblait pouvoir entrer à la Knesset lors des prochaines élections, pourrait faire passer la nouvelle formation au-dessus du seuil électoral, selon un sondage de Channel 12 publié jeudi.

Yamina, dirigé par la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked, se situait en dessous du seuil dans les récents sondages. En début de semaine, le parti s'est associé à Derech Eretz du ministre des Communications Yoaz Hendel, également en perte de vitesse dans les sondages, et a baptisé cette union "Esprit sioniste".

Selon Channel 12, la nouvelle formation obtiendrait quatre sièges si les élections avaient lieu aujourd’hui, soit le nombre minimum requis pour entrer à la Knesset.

Le sondage indique également que ni le bloc fidèle au leader de l'opposition Benyamin Netanyahou, avec 57 sièges, ni ses opposants, avec 53 sièges, ne seraient en mesure de former une coalition majoritaire.

Les leaders d’Esprit sioniste n’excluent pas de rejoindre B. Netanyahou, mais ne veulent pas lui fournir les derniers sièges dont il aurait besoin si sa coalition penche trop à droite.

Le sondage révèle également que si le parti Sionisme religieux se divise en deux, et que les députés Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich se présentent séparément, ils obtiendraient respectivement 7 et 4 sièges, soit au total, deux de plus que ce qu’ils ont actuellement à la Knesset.

Mais ces deux sièges supplémentaires seraient pris au Likoud, laissant le bloc de Netanyahou avec le même total de 57 députés.

Si l'Esprit sioniste parvient à franchir le seuil électoral à la Knesset, il pourrait, à l’instar du partir Yamina lors des dernières élections, se retrouver dans une position de faiseur de roi, et vendre cher sa participation à une coalition.

Le sondage indique enfin que Benyamin Netanyahou est le choix numéro un des Israéliens pour le poste de Premier ministre, avec 44 % des personnes interrogées qui souhaitent le voir occuper la fonction, contre 32 % pour l'actuel Premier ministre Yaïr Lapid.