Élections israéliennes: le parti Esprit sioniste d'Ayelet Shaked franchirait le seuil électoral de justesse (sondage)

Le bloc pro-Netanyahou n'obtiendrait une majorité qu'avec le soutien du parti de la ministre de l'Intérieur

Le nouveau parti Esprit sioniste d'Ayelet Shaked devrait passer le seuil électoral, mais de justesse, en recueillant seulement 3,5%, selon un nouveau sondage publié par Maariv vendredi matin.

L'enquête révèle un léger déplacement des anciens électeurs de Yamina vers le parti Esprit sioniste au détriment du parti sioniste religieux.

Par ailleurs, le Likoud de Benyamin Netanyahou obtiendrait 34 sièges, le Yesh Atid de Yaïr Lapid en obtiendrait 23, l'union Bleu Blanc / Nouvel espoir, 11, et le parti Sionisme religieux 9.

Le parti Shas obtiendrait huit sièges, le Judaïsme unifié de la Torah sept, la Liste commune (arabe), les travaillistes et Yisrael Beytenu cinq et Meretz, Esprit sioniste et Ra'am quatre sièges.

Selon le sondage, le bloc soutenant le Premier ministre Yair Lapid obtiendrait 52 sièges tandis que le camp pro-Netanyahou en obtiendrait 58 sièges, mais sans le soutien d'Esprit sioniste.

Le bloc soutenant Benyamin Netanyahou ne pourrait donc obtenir une majorité à la Knesset de 60 députés et former une coalition qu'avec le soutien du nouveau parti d'Ayelet Shaked.

Enfin, les petites formations "Israël Libre" d'Eli Avidar et le parti économique du professeur Yaron Zelekha obtiendraient respectivement 1,3 % et 1,1 % des voix, selon le sondage de Maariv, ce qui est insuffisant pour franchir le seuil électoral et avoir des députés à la Knesset.