Israël/Primaires du Parti travailliste: de jeunes députés en tête, les ministres de la sécurité intérieure et de la Diaspora en recul

"Nous allons tout faire pour qu'Israël ne soit pas gouverné par une coalition d'extrémistes et de fanatiques"

Le Parti travailliste a désigné mardi sa liste en vue des législatives du 1er novembre pour le 25e Parlement israélien. Selon les résultats, les jeunes députés s'assurent les premières places, les ministres de la Sécurité intérieure et de la Diaspora, Omer Barlev et Nachman Shai, sont en recul.

22.679 membres du parti se sont déplacés pour ce scrutin, pour un taux de participation de 57,4%. Un pourcentage élevé tandis que, selon les sondages, le mouvement de gauche ne risque d'obtenir qu'environ 5 sièges au prochain Parlement.

Ainsi, la liste continue d'être menée par la ministre des Transports, Meirav Michaeli, devant Naama Lazimi, suivi de Gilad Kariv puis d'Efrat Rayten et Ram Shefa, Émilie Moatti arrive en 6e position.

Omer Barlev et Nachman Shai décrochant respectivement la 9e et 17e place, ils pourraient bien être exclus de la Knesset.

"Nous allons tout faire pour accroître le pouvoir du Parti travailliste, et pour qu'Israël ne soit pas gouverné par un coalition d'extrémistes et de fanatiques", a lancé le président de la commission des lois Gilad Kariv, à l'issue des résultats.

"La liste du parti pour la 25e Knesset représente toutes nos valeurs : la sécurité et l'ordre politique, la justice sociale, la cohésion et la liberté de religion et de conscience. Dès demain matin, nous donnerons tout pour qu'un maximum de membres de la liste siègent à la prochaine Knesset", a-t-il souligné: Les élections législatives en Israël auront lieu le 1er novembre prochain. Pour l'instant, aucun bloc ne semble se dégager.