Israël/Primaires du Likoud: 140.000 électeurs appelés à se rendre aux urnes ce mercredi

Les résultats des primaires ne seront pas dévoilés avant la fin de l'après-midi jeudi

Les 140.000 membres du Likoud dirigé par Benyamin Netanyahou sont appelés ce mercredi à se rendre dans l'un des 110 bureaux de vote déployés dans tout le pays pour les primaires du parti.

Le Likoud demeure la plus grande faction au sein du Parlement israélien, et devrait selon les derniers sondages décrocher plus d'une trentaine de sièges lors des prochaines législatives prévues le 1er novembre.

Les primaires se déroulent manuellement, et les électeurs doivent inscrire le nom de 12 candidats sur des formulaires d'une liste nationale, et nommer un représentant dans la circonscription où ils résident avant la fermeture des bureaux à 21h.

Le dépouillement est également effectué manuellement et les résultats des primaires ne seront pas dévoilés avant la fin de l'après-midi jeudi, selon un porte-parole du Likoud.

Plus d'une centaine de candidats se présentent à ces primaires : 70 d'entre eux sont sur la liste nationale, et 40 autres sont de nouveaux prétendants en lice dans les circonscriptions. Selon une évaluation menée au sein du parti, Yariv Levin, Israel Katz, Yoav Galant et Eli Cohen se disputent les premières positions.

Le Likoud a toutefois réservé des places pour les nouveaux candidats en lice dans les circonscriptions, de sorte qu'inévitablement, certains des députés en poste pourraient être expulsés, près d'un tiers de la liste actuelle du parti. La course est particulièrement difficile pour les femmes, 8 d'entre elles sont actuellement députées et se disputent les 5 places réservées en bonne position à la gente féminine.

Un groupe de députés se bat ouvertement pour hériter de la direction du Likoud, dont Yuli Edelstein, Israel Katz et Nir Barkat. Aucun d'entre eux n'a toutefois tenté de défier Benyamin Netanyahou pour la direction du parti qu'il dirige depuis 2005.

Préservera-t-il la première place à la tête d'une liste qui lui sera fidèle? Le tableau devrait s'éclaircir dès jeudi.