Analyse/Primaires du Likoud: une liste à l'image de Netanyahou, mais au goût inachevé

Près de 30 ans après avoir conquis le Likoud, Netanyahou en demeure le maître absolu

Benyamin Netanyahou a de bonnes raisons d'être satisfait de la composition de la nouvelle liste du Likoud pour les élections du 1er novembre…. Mais il a aussi des raisons d'être préoccupé.

Les motifs de satisfactions

Avec ces primaires, Benyamin Netanyahou a prouvé qu'il demeurait le tout puissant leader du plus grand parti politique d'Israël. Ni son procès devant le tribunal de district de Jérusalem, ni une année de traversée du désert depuis la formation du gouvernement Bennett-Lapid, n'ont affecté son leadership, sa mainmise sur les instances du parti et son influence presque magique sur les quelque 80 000 adhérents qui ont participé aux primaires ce mercredi.

GIL COHEN-MAGEN / AFP Le chef du parti Likud israélien et ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu vote avec sa femme Sara lors de primaire à Tel Aviv le 10 août 2022.

La liste électorale a en effet été façonnée à son image, selon ses propres désidérata et selon un principe simple et tranchant: ceux qui, durant cette année d'opposition, lui sont restés loyaux, ceux qui ont continué à lui faire acte d'allégeance (Yariv Levin, Yoav Galant, Elie Cohen, etc,) se sont retrouvés propulsés vers le haut de la liste. Par contre, ceux qui ont voulu lui succéder, comme Youli Edelstein, ou même ceux qui ont simplement envisagé de le faire (Israel Katz) ont été sanctionnés et douloureusement rétrogradés

Quant à ceux qui ont fait leur temps (comme Tsahi Hanebi qui continue à payer sa désertion politique vers Kadima en 2005) ou ceux qui se sont rapprochés des lignes "ennemies", comme Orly Levy Abecassis ont été tout simplement rayés de la liste.

Autres motifs de satisfactions pour Netanyahou:

- sa nouvelle garde rapprochée, à savoir les 12 premiers de la liste, véhicule les messages qui lui sont aujourd'hui importants: la loyauté bien sûr, mais aussi la volonté d'opérer, une fois au pouvoir, une vaste réforme du système juridique israélien ainsi que le désir de préserver l'identité juive de l'Etat d'Israël.

- en appelant les adhérents à voter et en obtenant un taux de participation très honorable − surtout en pleines grandes vacances − de 58%, Netanyahou a réussi à neutraliser l'impact des deals conclus entre des candidats "douteux" et des blocs d'adhérents, et il a totalement réduit au silence la voix de ceux que l'on appelait les "nouveaux Likoudniks", qui se voulaient être une opposition interne à son pouvoir.

- Enfin, durant ce vote, les adhérents ont également donné carte blanche à Netanyahou afin qu'il introduise, dans la liste, 5 personnalités de son propre choix censées la rendre plus séduisante. Autre preuve de son leadership…

Concrètement donc, près de 30 ans après avoir conquis la présidence du Likoud, Netanyahou en demeure, plus que jamais, le maitre absolu. Ses (nombreux) adversaires politiques diront qu'il s'agit là d'un succès "bolchevique" mais le fait est qu'il s’agit d'une victoire acquise sur le terrain, auprès de dizaines de milliers d'adhérents, et qu'en politique, cela s'appelle tout simplement la volonté du peuple ou la "Démocratie des Primaires", celle à laquelle d'autres leaders israéliens, tels Yaïr Lapid, Benny Gantz, Gideon Saar ou encore Avigdor Liberman ont toujours refusé de se soumettre.

Ceci dit, un œil avisé remarquera dans la liste électorale plusieurs carences:

-Des oublis embarrassants dans la liste

A la publication, mercredi soir, d'une première "estimation" des résultats, certains observateurs politiques avaient parlé d'un changement de génération et de nouvelles figures qui allaient rendre cette liste plus séduisante.

Jeudi après-midi, après les répartitions fastidieuses entre liste nationale et listes régionales, force était de constater que cette révolution n'aura pas lieu et que la liste est moins séduisante que le Premier ministre ne l'aurait souhaité: il s'avère, en effet, que les 18 premiers de la Liste, les Bibistes inconditionnels sont tous des députés sortant et des visages connus. Et entre la 20ème et la 30ème place, les seuls visages nouveaux sont ceux de l'ancien rédacteur en chef du quotidien Israel Hayom, Boaz Bismut, et Tali Gotlieb, une avocate qui atteint le 25e rang.

Photo by Kobi Gideon/GPO L"ancien premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et sa femme, Sara, avec leurs fils, Yair et Avner,

Derrière, au 33e rang, on note l'arrivée de Dan Illouz, jeune dynamique francophone originaire du Canada, et ancien conseiller municipal de Jérusalem, qui a réussi l'exploit de détrôner le représentant éthiopien dans la case des "nouveaux immigrants" ! Au total, donc, 7 nouveaux venus dans les 35 premières places: du sang neuf certes, mais pas de quoi parler de révolution ou de changement de génération au Likoud...

Autres problèmes, la représentation féminine − dans les 20 premiers de la liste on ne trouve que 3 femmes −, et la représentation sépharade: dans un parti qui est le bastion de cette communauté, le premier sépharade Doudi Amsellem, n'est qu'à la 5e place.

Un risque de rébellion en cas d'échec

Mais, delà de ces considérations, Benyamin Netanyahu a une raison majeure d'être préoccupé après la formation de cette liste. Si, le 2 novembre au matin, il découvre qu'il possède une coalition majoritaire de 61 députés, le Likoud clamera victoire et se rangera, comme un seul homme, derrière le leader qui le ramène au pouvoir. Par contre, si le bloc Likoud-Orthodoxes-Sionisme religieux demeure en deçà du seuil des 61 députés, alors les mécontents/aigris/frustrés, ceux qui ont été déclassés lors des primaires, pourraient s'organiser et faire souffler un vent de rébellion contre Netanyahou à l'intérieur même du parti. Netanyahou devra se méfier alors en particulier d'Israel Katz et de Haïm Katz, très puissants dans le Bureau et dans le Comité Central. Pire, dans un cas de figure extrême, ces déçus pourraient faire scission et former un groupe parlementaire autonome qui rejoindrait alors un gouvernement formé, soit par Gantz, soit par Lapid….

Mais nous n'en sommes encore là.