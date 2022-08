Elections israéliennes: deux anciens députés de Yamina pourraient être nommés sur la liste du Likoud

Le départ d'Idit Silman et Amichai Chikl de la coalition avait été déterminant dans la chute du gouvernement

Alors que le Likoud a achevé ses primaires jeudi en vue des élections du 1er novembre, deux anciens membres du parti Yamina, Idit Silman et Amichai Chikli, sont susceptibles d'obtenir une place sur la liste présentée par le chef du parti, Benyamin Netanyahou.

Les deux députés avaient quitté la coalition dirigée Naftali Bennett avec fracas, et leur départ a été déterminant dans l'effondrement du gouvernement. Le Likoud a réservé des places sur sa liste aux numéros 14, 16, 28, 37 et 43. Les postulants seront nommés à la discrétion de Benyamin Netanyahou.

Bien que les sondages indiquent que le parti remportera environ 35 sièges en novembre, les places du bas de la liste restent potentiellement pertinentes en raison de la loi dite norvégienne, qui permet aux députés nommés ministres de confier leur siège à des membres de leur parti "moins bien classés".

Si le Likoud remporte plus de 30 sièges en novembre, comme le lui prédisent les sondages, son statut de plus grand parti du paysage politique sera confirmé, et Benyamin Netanyahou se verra offrir l'opportunité de reprendre le pouvoir après une année passée à la tête de l'opposition.