Israël: l'entrée en politique de Gadi Eizenkot ne devrait pas impacter le résultat des élections

Selon des sondages publiés dimanche, le bloc de droite dirigé par le Likoud n'obtiendrait pas de majorité

Le ralliement de l'ancien chef d'état-major Gadi Eizenkot à l'alliance entre les partis Nouvel Espoir de Gideon Sa'ar et Bleu Blanc de Benny Gantz ne provoquera que peu de changement lors des prochaines élections qui auront lieu le 1er novembre, selon plusieurs sondages publiés dimanche soir.

MM. Gantz, Saar et Eisenkot "se présenteront ensemble aux prochaines élections sous une liste nommée le parti de l'unité pour l'Etat", ou "Hamahane Hamamlachti" en hébreu, a indiqué leur service dans un communiqué conjoint.

Tous les sondages prévoient par ailleurs que le bloc de droite-religieux dirigé par le Likoud n'obtiendrait pas les 61 sièges nécessaires à la formation d'une coalition. Un tel résultat aurait pour conséquence la poursuite de la crise politique qui dure en Israël depuis 2018, et qui a déjà provoqué l'organisation de cinq élections générales en moins de quatre ans.

Alors que les enquêtes d'opinion des deux dernières semaines donnaient à l'alliance entre Nouvel espoir et Bleu blanc entre 10 et 12 sièges, les sondages diffusés dimanche soir lui donnent entre 12 et 14 sièges.

Le bloc emmené par chef de l'opposition Benyamin Netanyahou se voit attribuer entre 59 et 60 sièges, tandis que celui emmené par le Premier ministre Yaïr Lapid remporterait entre 54 et 55 sièges, selon les différents sondages publiés dans le sillage de l'annonce de l'ancien chef de l'armée israélienne de se lancer en politique, dimanche matin.

Par ailleurs, selon tous les sondages, le nouveau parti Esprit sioniste de la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked ne franchirait pas le seuil d'éligibilité.

En Israël, les formations doivent obtenir un minimum 3,25% des suffrages exprimés pour obtenir des députés au Parlement, un score qui garantit un minimum de quatre députés à la Knesset.