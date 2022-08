Israël: Gadi Eisenkot promeut la séparation avec les Palestiniens et les droits des minorités

Le nouveau parti "Union pour l'État" a été officiellement lancé lors d'une conférence de presse dimanche soir

L'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, Gadi Eisenkot, a souligné son engagement en faveur des droits des minorités et la nécessité de se séparer des Palestiniens, lors d'une conférence de presse pour le lancement du parti "Union pour l'État", dimanche soir.

La nouvelle formation, qui est une fusion du parti Bleu Blanc du ministre de la Défense Benny Gantz et du parti Nouvel espoir du ministre de la Justice Gideon Sa'ar, s'est présentée comme une formation modérée de centre-droit capable de former un gouvernement large et stable malgré les profondes divisions au sein du pays.

Gadi Eisenkot, qui a annoncé son ralliement à cette alliance dimanche matin, a fait part de ses inquiétudes concernant le conflit avec les Palestiniens, qui n'a guère retenu l'attention des partis centristes ces dernières années.

"Je crois que l'État-nation du peuple juif doit offrir des droits égaux à tous ses citoyens, sans distinction de religion, de race ou de sexe", a déclaré Gadi Eisenkot.

"Nous devons prendre des mesures actives pour empêcher le développement dangereux d'un État binational", a-t-il ajouté, faisant référence à une issue possible du conflit israélo-palestinien dans laquelle l'échec de la création d'un État palestinien conduirait à un État binational composé de Juifs et de Palestiniens. Une telle éventualité serait "un danger pour le projet sioniste", a-t-il souligné.

"Nous devons préserver Israël en tant que pays juif, démocratique et égalitaire, et nous devons le faire en prenant l'initiative", a ajouté l'ancien chef de Tsahal.

Gadi Eisenkot a par ailleurs exclu de siéger au gouvernement avec le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou, en raison de son procès pour corruption en cours, estimant qu'un homme politique "ne peut pas se présenter à une fonction publique" lorsqu'il est mis en examen.

"Cela ne fait pas partie des normes que nous voulons pour nous-mêmes en tant que pays démocratique qui préserve l'État de droit", a-t-il déclaré.