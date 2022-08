Israël/Primaires de Meretz: l'ex-cheffe Zehava Galon et le député Yaïr Golan se disputent la direction du parti

Les résultats seront connus ce soir vers 23h

Plus de 18.000 adhérents du parti de gauche Meretz sont appelés aux urnes ce mardi pou dresser la liste de la faction et désigner son leader en vue des prochaines législatives qui auront lieu le 1er novembre.

39 bureaux de vote seront ouvert à travers le pays à partir de 14h00 et fermeront à 22h00, et les premiers résultats devraient être annoncés environ une heure plus tard. Les membres du groupe pourront choisir le président ou la présidente et inscrire quatre candidats de leur choix.

Zehava Galon et Yaïr Golan se disputent la direction du parti.

Mme Galon, qui a dirigé Meretz de 2013 à 2019, est considérée comme la favorite de l'appareil politique du parti et des membres sortants de la Knesset, M. Golan, vice-ministre de l'Economie et ancien adjoint du chef d'Etat-major, est pour sa part largement soutenu au sein des kibboutz.

Les deux s'affrontent pour occuper le poste laissé vacant par le ministre de la Santé Nitzan Horowitz, qui a démissionné après une année mouvementée dans la coalition sortante. Le reste de la liste de Meretz, qui selon les sondages ne devrait pas décrocher plus de cinq ou six sièges, sera également déterminé ce mardi.

"Nous sommes un parti qui voit tous les droits liés les uns aux autres. Nous ne parlons pas de 'séparation des Palestiniens', nous parlons de négociations et d'ententes, nous parlons du maintien de tous les droits de l'homme pour tout le monde", a déclaré Zehava Galon lors d'une interview samedi à la chaîne 12.

Yaïr Golan déplore de son côté un parti actuellement "élitiste, fermé, exclusif et amer" centré sur Tel Aviv, a-t-il déclaré dimanche à WallaNews.

Il prône la "séparation des Palestiniens", qui selon lui, devrait être la bannière centrale autour de laquelle le parti se rallie.