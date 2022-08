Israël/Primaires du Sionisme religieux: 24 mille adhérents appelés aux urnes, 16 candidats en lice

"Ensemble, nous rétablirons le camp national pour diriger le pays"

Le parti de droite Sionisme religieux organise ce mardi ses toutes premières primaires, appelant les 24.000 adhérents à déterminer la composition de sa liste pour les prochaines législatives qui auront lieu le 1er novembre.

Le scrutin se déroulera pour la première fois de manière numérique via un lien spécial, tandis que l'option de vote en présentiel sera également disponible pour les membres du parti: quatre bureaux de vote ont été installés à cet effet à Jérusalem, Haïfa, Beer Sheva et Petach Tikva.

Les électeurs pourront voter entre 10h00 et 20h00, et un événement festif se tiendra à Kfar Maccabiah à Ramat Gan pour annoncer les résultats et la composition de la liste.

16 candidats sont en lice, dont quatre membres sortants de la Knesset.

"C'est une célébration démocratique. Environ 25.000 adhérents du Sionisme religieux choisiront qui seront les membres du parti au sein de la prochaine assemblée au Parlement", a déclaré le président de la faction Bezalel Smotrich.

"Le public votera et le public décidera. Les prochaines élections sont cruciales pour l'État d'Israël, et le Sionisme religieux sera faiseur de rois dans la composition du prochain gouvernement", s'est-il félicité.

"Ensemble, nous allons construire une excellente équipe, ensemble, nous rétablirons le camp national pour diriger le pays", a-t-il affirmé.

La compétition entre les 16 candidats oppose les partisans d'une ligne dure et des membres plus libéraux, tous sont solidement à droite, soutiennent les implantations en Cisjordanie, s'opposent à la création d'un Etat palestinien et sont contre une alliance avec les partis arabes de la Knesset.