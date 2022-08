Israël: Zehava Galon remporte les primaires du parti Meretz

Mme Galon a déjà dirigé Meretz entre 2013 et 2019

Zehava Galon a battu Yair Golan mardi pour reprendre le contrôle du parti Meretz avec 60% des voix.

Le chef sortant du Meretz et ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, a obtenu la septième place, mais le parti se situe actuellement entre cinq et six sièges pour les élections du 1er novembre.

"La lutte pour l'égalité entre Juifs et Arabes est bien vivante, la lutte pour les droits des homosexuels, la lutte pour mettre fin à l'occupation et pour la paix, pour la justice sociale et économique, pour le climat, pour la liberté de religion et la démocratie - ces luttes sont bien vivantes, et toutes ces luttes sont interdépendantes et liées entre elles", a déclaré Zehava Galon dans un discours de victoire mardi soir.

L'inclusion des Arabes israéliens avec le parti Meretz est l'une des principales raisons pour lesquelles Yaïr Galon définit Meretz comme un "parti israélien" plutôt qu'un "parti sioniste". Les anciens politiques de Meretz, dont le ministre sortant Essawi Frej, qui ne s'est pas présenté aux primaires de mardi, ne se considèrent pas comme sionistes.

Dans son discours de mardi soir, Mme Galon a ajouté qu'elle souhaitait que le Meretz rejoigne un gouvernement dirigé par les leaders centristes que sont le Premier ministre Yaïr Lapid ou le ministre de la Défense Benny Gantz.