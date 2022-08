Israël/Législatives: Yaïr Lapid n'exclut pas une coopération avec la Liste arabe unifiée

Il a par ailleurs appelé à une alliance entre les partis Meretz et travailliste en amont du scrutin

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid n'a pas exclu jeudi une coopération avec la Liste arabe unifiée après les élections du 1er novembre, mais elle ne siégera pas au gouvernement.

"La Liste arabe unifiée ne sera pas dans la coalition parce que la Liste arabe unifiée ne veut pas être au gouvernement, ils l'ont dit mille fois, mais je le répète: parlons-en après les élections", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse.

Il a par ailleurs appelé à une alliance entre les partis Meretz et travailliste en amont du scrutin, mettant en garde contre une course séparée qui pourrait conduire à un gouvernement dirigé par Benyamin Netanyahou et Itamar Ben Gvir.

"Les seuls sondages indiquant que Netanyahou a un gouvernement sont ceux dans lesquels les travaillistes et Meretz ne franchissent pas le seuil d'éligibilité", a averti M. Lapid, soulignant: "C'est dangereux et nous ne pouvons pas nous le permettre - une union entre eux est extrêmement importante".

Concernant une coalition avec le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou, Yaïr Lapid a affirmé que l'option n'était pas sur la table.

"Nous ne siégerons pas avec Netanyahou dans un gouvernement", a-t-il insisté.

Il a en outre énuméré les réalisations de son gouvernement estimant que la situation dans le pays était "meilleure" qu'il y a un an et demi lorsque le gouvernement a été élu.

Il a parlé des mérites du gouvernement sortant et a affirmé qu'il était tombé à cause de "la petite politique et des membres de la Knesset en marge". et ajouté:

"L'idée d'un tel gouvernement, qui travaille pour les citoyens, est plus importante que jamais", a-t-il conclu.