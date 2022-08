"Israël sera un pays différent si un gouvernement avec Ben-Gvir est formé" (ancien ministre du Likoud)

Selon Dan Meridor, donner des responsabilités au chef du parti extrémiste Otzma Yehudit serait "choquant"

L'ancien ministre du Likoud Dan Meridor s'est dit très préoccupé par la montée en puissance du chef du parti d'extrême-droite Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, et par la légitimité accordée à ce-dernier par le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou.

"Le jour où Ben-Gvir et les siens seront au gouvernement, Israël deviendra un pays différent. C'est peut-être un tournant décisif. Pensez-y : le Likoud que j'ai connu est le parti qui a complètement délégitimé le kahanisme", a déclaré Dan Meridor dimanche à la radio 103 FM.

L'ancien ministre a raconté qu'à l'époque, l'ancien chef du gouvernement Yitzhak Shamir "quittait la salle" à chaque fois que le raciste Meïr Kahane (le fondateur du mouvement extrémiste "Kach" dont Ben Gvir se réclame) parlait.

"On a légitimité à un homme qui, jusqu'en 2020, avait une photo du meurtrier terroriste [Baruch] Goldstein accrochée dans sa maison. Il n'y a pas de plus grand soutien au terrorisme que cela" a martelé Dan Meridor.

"Quand on nous a dit à l'ONU : 'le sionisme est un racisme', nous avons été choqués parce qu'à mes yeux, le sionisme est le mouvement national le plus juste du monde. Mais cette tache raciste ne doit pas en faire partie et c'est exactement ce qui va se passer", a souligné l'ancien ponte du Likoud, pour qui l'entrée d'Itamar Ben-Gvir dans un gouvernement serait "vraiment une chose choquante".

Selon Meridor, "Il y a un aspect moral profond ici, au-delà de la politique contemporaine. Légitimer ce qui était considéré comme un racisme illégitime en Israël, et prendre une telle personne, la mettre au centre du débat public, et lui donner une légitimité lui apportera réellement le soutien du public. Lui donner une telle position centrale en Israël fera définitivement de nous un pays différent."