Israël: Netanyahou promet à Ben Gvir qu'il ne formera pas de coalition sans lui

Le chef du Likoud tente aussi d'empêcher la scission du parti Judaïsme unifié de la Torah, un de ses alliés

Le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou a promis au député extrémiste Itamar Ben Gvir qu'il ne formera pas de gouvernement sans lui ou son parti s'il remporte les prochaines élections à la Knesset.

Selon Channel 12, le chef du Likoud a fait cette promesse vendredi au bord de la piscine de sa résidence de Césarée, après que Ben Gvir a exprimé sa crainte que le parti Likoud s'associe au leader centriste Benny Gantz, pour former une coalition, et écarte ainsi une alliance avec les partis d'extrême droite, Otzma Yehudit et Sionisme religieux.

Les deux partis ont décidé d'unir leurs forces la semaine dernière et de présenter une liste commune aux élections afin de minimiser la capacité de Benyamin Netanyahou à former une coalition sans eux.

Le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou multiplie les coups de fil pour s'assurer que le parti ultra-orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah, au bord de la scission, reste uni.

La formation haredi, qui a obtenu sept sièges à la Knesset aux dernières élections, se compose de deux factions : le parti hassidique Agudat Yisrael et le parti non hassidique Degel HaTorah. Ces deux factions se sont présentées sur une liste commune depuis 1992. Toutefois, cette alliance est menacée depuis peu par des désaccords entre les parties, notamment sur l'identité du prochain dirigeant de la liste.

En cas de division, l'une des factions, ou les deux, pourraient se retrouver sous le seuil électoral, ce qui contrecarrerait la tentative de Benyamin Netanyahou de revenir au pouvoir.