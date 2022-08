Israël/Législatives: 12 sièges pour Smotrich-Ben Gvir selon un sondage, toujours pas de majorité pour Netanyahou

Le bloc de droite mené par M. Netanyahou n'obtiendrait que 59 sièges sur 120 à la Knesset

Pas moins d'une douzaine de sièges à la Knesset (Parlement israélien) seraient accordés à la nouvelle liste commune composée des partis d'extrême droite de Bezalel Smotrich et d'Itamar Ben Gvir si des législatives avaient lieu aujourd'hui, un score encore trop court pour permettre à Benyamin Netanyahou de former un gouvernement.

Les présidents du Sionisme religieux et de la Force juive ont décidé vendredi au domicile du chef de l'opposition à Césarée d'unir leurs forces pour les élections du 1er novembre, et M. Netanyahou a promis de former une coalition avec leur participation en cas de victoire.

Mais selon le sondage réalisé par Menachem Lazar, directeur de l'institut Panels Politics, et publié lundi sur 103FM, le bloc de droite mené par M. Netanyahou n'occuperait que 59 sièges sur 120 à la Knesset, dont 32 par le Likoud, et 15 par les partis religieux - Shas (8) et le Judaïsme unifié de la Torah (7).

L'enquête indique par ailleurs que le Premier ministre Yair Lapid, président du parti centriste Yesh Atid, remporterait 23 sièges, l'Union pour l'Etat menée par Benny Gantz, aux côté de Gideon Saar et Gadi Eisenkot conserverait ses 13 sièges, devant Israel Beiteinou d'Avigdor Liberman et les Travaillistes - chacun obtenant pas plus de 5 sièges.

Avec le parti de gauche Meretz et celui de Mansour Abbas, Raam, membres du gouvernement, qui n'obtiendraient chacun que 4 voix selon le sondage, l'actuelle coalition ne comptabiliserait que 55 sièges.

Six voix reviendraient à la Liste arabe unifiée, et Ayelet Shaked à la tête de la faction Esprit sioniste ne franchirait pas le seuil d'éligibilité.