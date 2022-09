Yaïr Lapid accuse ses rivaux de vouloir "démanteler et détruire" la justice à des fins personnelles

Le PM vise notamment Benyamin Netanyahou qui est actuellement jugé dans trois affaires de corruption

Le Premier ministre Yaïr Lapid a déclaré lundi que le système judiciaire israélien avait besoin de changements, mais a critiqué ses rivaux politiques de droite qui utilisent la réforme comme prétexte pour "démanteler et détruire" la justice à des fins personnelles.

"Le monde judiciaire fait l'objet d'une attaque dont l'objectif est de le démanteler et de le détruire", a déclaré M. Lapid lors de l'ouverture de la conférence de l'Association du barreau israélien à Tel-Aviv.

S'engageant à défendre le système judiciaire, M. Lapid a affirmé qu'il n'était "pas aveugle de ses défauts, mais nous allons d'abord nous assurer qu'il est à l'abri de ceux qui lui veulent du mal".

Il a ajouté que tout changement "devrait servir le pays, et non ceux qui tentent de détruire (le système judiciaire) pour des raisons personnelles".

Les propos de Yaïr Lapid visaient ses rivaux politiques de l'opposition, au premier rang desquels le chef du Likoud, Benyamin Netanyahou qui est actuellement jugé dans trois affaires de corruption.

Il maintient son innocence et affirme que les accusations portées contre lui sont le fruit de la police et du ministère public qu'il qualifie de partiaux, "encouragés par des médias de gauche" et par un ancien procureur général.

La réforme judiciaire est un enjeu électoral pour les Israéliens qui se rendront aux urnes dans moins de deux mois, et elle pourrait avoir des répercussions sur le pays en termes d'interprétation, de respect et d'application des lois, ainsi que sur la confiance de l'opinion dans le système judiciaire.

Le Premier ministre a déclaré que la défense du système judiciaire fait partie intégrante de la prévention de l'érosion démocratique.

"Dans le passé, les gouvernements tombaient lorsque les chars prenaient d'assaut trois endroits : le parlement, la télévision et le palais de justice. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les démocraties ne tombent pas, elles sont empoisonnées. Elles sont rongées de l'intérieur", a souligné le Premier ministre.