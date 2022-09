Élections israéliennes : accords pour une union de droite et une union ultra-orthodoxe

La date limite d'enregistrement des listes pour la 25ème Knesset est ce jeudi soir

Les partis Yamina et HaBayit HaYehudi (Foyer juif) ont convenu de se présenter sur une liste commune aux prochaines élections législatives israéliennes prévues pour le 1er novembre. La fusion a été approuvée dimanche soir par le comité central du Foyer juif, et une conférence de presse commune de la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked de Yamina et du président du Foyer juif et maire de Givat Shmuel, Yossi Brodny annonçant l'opération, doit avoir lieu lundi en même temps qu'une cérémonie officielle de signature. Le parti commun se présentera sous la bannière du Foyer juif.

Des responsables du parti Likoud auraient tenté de faire échouer l'accord en plaçant M. Brodny sur leur liste, qui aurait été proposée au président du Likoud et chef de l'opposition Benyamin Netanyahou, selon les médias israéliens. Yossi Brodny a déclaré à Ynet que la fusion avait été approuvée et qu'il ne restait plus qu'à signer l'accord.

De leur côté, les parti ultra-orthodoxes Degel HaTorah, et Agudat Yisrael, se sont entendus pour se présenter à nouveau ensemble sous la bannière unique du Judaïsme unifié de la Torah. Les deux partis se présentent sur une liste commune depuis 1992, à l'exception d'un intervalle entre 2004 et 2006 suite à un désaccord de coopération avec la coalition.

Les deux partis ont un temps envisagé de se présenter séparément cette année. Leur différend concernait un accord conclu par les Hassidim de Belz, qui font partie d'Agudat Yisrael, sur l’autorisation de l'étude de certaines matières laïques dans leurs écoles en échange d'une augmentation du financement public.

Le nouveau leader de Degel HaTorah, Moshe Gafni, aurait également demandé une plus grande représentation de son parti sur la liste commune.

