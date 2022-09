Israël/Élections: candidature insolite du parti pro-cannabis

Le fondateur de la plateforme Telegrass purge actuellement une peine de prison

Le dépôt des listes à la Knesset pour les élections législatives de novembre sera clôturées ce jeudi soir à minuit avec des candidatures parfois insolites.

Mercredi après-midi, c’est le parti pro-cannabis d’Amos Silvar, fondateur de la plateforme Telegrass, le Uber de l’herbe comme lui-même l’appelle, qui est venu déposer sa liste.

Amos Silvar purge actuellement une peine de prison depuis maintenant trois ans et demi, pour sa gestion de Telegrass sur l’application de messagerie Telegram. Acheter et vendre de la marijuana sans filtre via son smartphone est pratique, mais surtout illégal.

Pourtant, Amos Silvar, qui dirige de facto le parti “Yesh Kivoun” (il y a une direction), ne voit pas de problème à sa candidature. Il avait déjà tenté de se présenter aux élections législatives de mars 2022, mais le juge de la Cour suprême à la tête de la commission centrale électorale avait ordonné qu’il soit retiré de la liste, nommée à l'époque Pouvoir libéral économique.

Il revient cette année malgré sa détention par l’intermédiaire d’un de ses amis et soutien qui a fait irruption à la Knesset en déclarant « Amos Silvar est détenu depuis trois ans et demi sans procès, une personne doit être arrêtée parce qu'elle est dangereuse, pas parce qu'elle pense que le cannabis a des bienfaits ! ».

Le programme du parti Yesh Kivoun se résume à « libérer la plante de cannabis de la tyrannie de la législation et à apporter l'ordre et l'équité sur le marché israélien ».