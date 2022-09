Discours de Yaïr Lapid à l'ONU : réactions partagées en Israël

La gauche salue le soutien à la solution à deux Etats, la droite évoque "une reddition honteuse au terrorisme"

Le discours prononcé mercredi par le Premier ministre Yaïr Lapid à la tribune de l'ONU et l'annonce de son soutien à une solution deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien a suscité des réactions contrastées dans l'État hébreu.

Un Etat palestinien "nous menacera tous", selon Netanyahou

Le chef de l'opposition israélienne Benyamin Netanyahou a vivement critiqué le soutien à la création d'un État palestinien, dans un communiqué publié au moment même où le Premier ministre prononçait son discours à l'ONU.

Il a affirmé que "le Hamastan ne peut être établi à la frontière de Kfar Saba, Petah Tikva et Netanya. Nous ne ramènerons pas Israël au désastre d'Oslo. Lapid met en danger notre avenir et notre existence, tant sur la question palestinienne que sur la question iranienne."

"Après que le gouvernement de droite que j'ai dirigé a retiré l'État palestinien de l'agenda mondial, après que nous avons conclu quatre accords de paix historiques avec les pays arabes en contournant le veto palestinien, Lapid ramène les Palestiniens sur le devant de la scène mondiale et enfonce Israël dans le gouffre palestinien (…) Il a l'intention de leur donner un Etat de terreur au cœur du pays, un Etat qui nous menacera tous", a-t-il ajouté.

De son côté, la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked a affirmé Yaïr Lapid s'est trompé lorsqu'il a déclaré que la plupart des Israéliens soutiennent une solution à deux États.

"La plupart des Israéliens s'opposent à un État palestinien", a-t-elle affirmé sur Channel 13.

Selon la ministre, le fait qu'Israël conditionne la création d'un État palestinien caractère pacifique "explique pourquoi cela ne fonctionne pas."

Yonatan Sindel/Flash90 La ministre israélienne de l'Intérieur, Ayelet Shaked, lors d'une conférence de presse à Jérusalem, le 31 octobre 2021.

Le président du parti Sionisme religieux, Bezalel Smotrich, a lui estimé que la création d'un État palestinien est une "reddition honteuse au terrorisme".

Le leader d'extrême droite a estimé que Lapid "s'efforce de diviser la terre, de céder des territoires et d'expulser des dizaines de milliers de Juifs de leur maison".

Il a fustigé le discours qui, selon lui, "insuffle de l'espoir dans les voiles du nationalisme palestinien" et conduira à une augmentation des attaques terroristes contre les citoyens israéliens.

"Nous nous retrouverons à nouveau avec des bus qui explosent et la terreur dans tout le pays", a-t-il mis en garde.

"Enfin, la vision de la paix est à l'ordre du jour", a affirmé Zehava Galon

À gauche, la chef du parti Meretz, Zehava Galon, a salué la position du Premier ministre, et a qualifié son discours d'"historique".

"Enfin, la vision de la paix est à l'ordre du jour", a-t-elle affirmé sur son compte Twitter.

"Pour mettre fin au cycle de l'effusion de sang, pour mettre fin au contrôle sur des millions de Palestiniens, et à des années de douleur et de deuil des deux côtés", a-t-elle ajouté.

Gili Yaari/Flash90 Zehava Galon s'adresse à des milliers de personnes lors d'un rassemblement sur la place Rabin, à Tel Aviv, en Israël, le 27 mai 2017.

L'ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, a lui qualifié de "courageuse" la décision de Yaïr Lapid d'exprimer son soutien à une solution à deux États.

"La coexistence pacifique est la seule voie possible. Comme le président américain l'a demandé ici en juillet, 'deux peuples, avec des racines profondes et anciennes dans cette terre, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité'", a tweeté Nides.