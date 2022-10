Israël/Elections: le maintien d'Ayelet Shaked serait profitable à Benyamin Netanyahou (sondage)

Le bloc de droite remporterait 60 sièges en cas de maintien de la ministre contre 59 si elle se retire

Un sondage publié jeudi par la chaîne Knesset indique que le chef du Likoud Benyamin Netanyahou a tout intérêt à ce qu'Ayelet Shaked et son parti Habaiyt Hayehudi (Foyer juif) restent dans la course.

Le parti de la ministre de l'Intérieur progresse dans les derniers sondages qui la créditent de 2,5 % des voix, contre 1,8 % la semaine dernière. Ce score reste cependant insuffisant pour franchir le seuil d'éligibilité.

Si Ayalet Shaked maintient sa candidature, le bloc de droite de Benyamin Netanyahou remporterait 60 sièges. Il ne lui manquerait plus alors qu'un seul député pour obtenir une majorité à la Knesset et former une coalition.

Mais si elle se retire, son bloc n'obtiendrait que 59 sièges, tandis que la formation dirigée par Benny Gantz-Gideon Sa'ar gagnerait un siège passant de 11 à 12.

Ayelet Shaked a hérité de la direction du parti Yamina de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett et se présente maintenant en tête de liste du parti Foyer juif, mais les sondages indiquent régulièrement qu'elle ne sera pas dans la prochaine Knesset.

Cependant, la plupart des analystes considèrent que son maintien dans la course nuit à Netanyahou, car les voix qui iront vers elle seront "perdus", au dépens du bloc du droite.

Le sondage indique que la Knesset devrait rester divisée à l'issue des prochaines élections et qu'aucune majorité ne parviendra à être formée.

Au total, le bloc religieux de droite dirigé Benyamin Netanyahou remporterait 60 sièges à la Knesset, tandis que les partenaires actuels de la coalition, dirigés par Yesh Atid, en obtiendraient 56. Les quatre sièges restants iraient à l'union des partis arabes Hadash et Ta'al, qui ne rejoindront aucune coalition.