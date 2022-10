Israël: Netanyahou refuse l'invitation de Lapid pour parler du Liban

Le parti Yesh Atid a fustigé "un leader irresponsable de l'opposition qui ne pense qu'à lui-même"

Le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou a refusé dimanche l'invitation du Premier ministre Yaïr Lapid à participer à un briefing concernant l'accord sur la frontière maritime conclu la semaine dernière avec le Liban.

Le parti de Netanyahou, le Likoud, a indiqué sur Twitter que "d'une part, Lapid refuse de soumettre son accord de reddition à Nasrallah à la Knesset pour approbation au motif que l'opposition ne l'aime pas, et d'autre part, il invite l'opposition à un bref briefing après coup."

Le Likoud a ajouté que la conduite de Lapid était antidémocratique" et a insisté pour que l'accord conclu grâce à la médiation américaine soit soumis au vote de la Knesset.

En réaction, le parti Yesh Atid du Premier ministre Yaïr Lapid a fustigé "un leader irresponsable de l'opposition qui refuse de se présenter à un briefing politico-sécuritaire sur l'accord historique mené par le Premier ministre et soutenu par l'ensemble du système de sécurité".

"Depuis un an maintenant, lui et ses partenaires de l'opposition boycottent et humilient la Knesset et refusent de voter pour le bien des citoyens du pays. Il s'agit d'une opposition à l'État menée par un leader de l'opposition qui ne pense qu'à lui-même", a ajouté Yesh Atid dans un communiqué.

Après l'adoption de l'accord par le gouvernement, Yaïr Lapid a décidé de soumettre l'accord à l'examen de la Knesset pendant deux semaines. Le Premier ministre a indiqué qu'il convoquerait tous les chefs des partis d'opposition afin de leur présenter l'accord, et pas seulement Netanyahou.

Mercredi dernier, le président de la Knesset, Mickey Levy, a présenté l'accord à un plénum vide. Les députés pourront examiner l'accord jusqu'à mercredi prochain, et dans deux semaines, le gouvernement l'approuvera lors d'un vote de facto. Le processus d'approbation devrait se terminer le 26 octobre, soit environ une semaine avant les élections israéliennes.