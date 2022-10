Elections/Israël : B. Netanyahou veut empêcher A. Shaked d'atteindre le seuil d'éligibilité

Le chef du Likoud veut de s'assurer "que Shaked ne reste pas avec un seul électeur de droite",

Dans la dernière ligne droite de la campagne avant les élections du 1er novembre en Israël, le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou a décidé de s'en prendre durement au Foyer juif et à sa dirigeante Ayelet Shaked et de s'assurer qu'elle ne franchisse pas le seuil électoral, selon Channel 12.

Benyamin Netanyahou veut s'assurer "que Shaked ne reste pas avec un seul électeur de droite", selon des membres de la garde rapprochée du chef du Likoud cités par la chaîne.

Channel 12 rapporte que dans les jours à venir, le Likoud lancera une attaque tous azimuts contre la ministre de l'Intérieur dans le but d'annuler son soutien à droite.

Ayelet Shaked a pourtant déclaré qu'elle soutiendrait Benyamin Netanyahou pour son retour au poste de Premier ministre, malgré des sondages qui placent son parti en dessous du seuil d'éligibilité.

Sa volonté de maintenir sa candidature faire craindre au Likoud de perdre des voix essentielles dans la course, et le parti s'est longtemps demandé s'il devait essayer de l'aider à passer le seuil ou lui retirer tout soutien.

Selon Channel 12, le parti a maintenant opté pour cette dernière stratégie.

Mais des sources au sein du Likoud estiment que Netanyahou pourrait regretter ses efforts pour mettre Shaked sur la touche, car elle pourrait être la seule chance du leader de l'opposition de former une coalition de droite de 61 sièges à la Knesset.

Selon les derniers sondages, le bloc religieux de droite dirigé par Netanyahou (composé du Likoud, du Shas, du Judaïsme unifié de la Torah et de l'alliance Sionisme religieux-Otzma Yehudit) obtiendrait entre 59 et 60 sièges, ce qui est insuffisant pour former une coalition.