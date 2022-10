Netanyahou dépense plus en publications sur Facebook en langue arabe que tous les partis arabes réunis

Le Likoud, le parti le plus important du pays, dispose de bien plus de fonds que les petits partis arabes

Le chef du parti Likoud, Benjamin Netanyahou, a intensifié sa campagne électorale dans les communautés arabes au cours de ces dernières semaines, selon des statistiques qui révèlent un écart important dans les dépenses en publicités en langue arabe entre le Likoud et les partis arabes.

Selon Channel 12, entre le 17 juillet et le 14 octobre, le Likoud a dépensé 47 500 NIS (13 670 euros) en publicité sur Facebook en langue arabe, contre 24 100 NIS (6 940 euros) pour le parti Ra'am de Mansour Abbas, et seulement 3 460 NIS (996 euros) pour l'union des factions Hadash et Ta'al dirigée par Ayman Odeh.

Ces différences s'expliquent notamment par le fait que le Likoud, qui est le parti le plus important du pays, dispose de fonds bien plus importants que les petits partis arabes.

HAZEM BADER / AFP Une affiche de campagne de Benyamin Netanyahou, dans la ville bédouine de Tarabeen près de la ville de Beersheba, dans le sud du pays, le 7 mars 2021

Dans ses publicités, le Likoud soutient que les députés des partis arabes à la Knesset sont corrompus, et promet le rétablissement de la loi et de l'ordre dans la société arabe israélienne, un sujet brûlant alors que le nombre de morts liés à la criminalité continue d'augmenter d'année en année.

Selon Channel 12, des groupes de droite ont également lancé une campagne publicitaire dans les villes arabes israéliennes, avec des posters soulignant la scission de l'ancienne Liste commune et dénonçant les intérêts personnels des députés arabes.

Le Premier ministre Yaïr Lapid convoite également l'électorat arabe, et a prévu de se rendre à Nazareth, la plus grande ville arabe du pays, la semaine prochaine.