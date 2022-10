Israël: Smotrich contre la proposition de loi de Ben-Gvir visant à mettre fin au procès de Netanyahou

L'ancien Premier ministre a été accusé de fraude et d'abus de confiance dans trois affaires distinctes

Le leader du parti Sionisme religieux Bezalel Smotrich a affirmé dimanche qu'il n'est pas d'accord avec son partenaire Itamar Ben Gvir qui s'est prononcé pour un projet de loi qui permettrait d'annuler le procès pour corruption en cours du chef de l'opposition Benyamin Netanyahou.

Dans un enregistrement publié plus tôt dans la journée, on peut entendre Ben Gvir dire que s'il fait partie du prochain gouvernement, il fera avancer la loi dite "française" qui interdit à la police d'enquêter sur les soupçons de corruption à l'encontre des Premiers ministres, et fera pression pour qu'elle soit appliquée rétroactivement.

Dans une interview accordée à la radio de l'armée, Bezalel Smotrich, qui se présente sur une liste commune avec la faction Otzma Yehudit (Force juive) de Ben Gvir, a assuré qu'il était contre une telle mesure, revenant sur ses propres propositions de réformes du système judiciaire, qui prévoit notamment l'élimination du Code pénal des accusations de fraude et d'abus de confiance.

M. Netanyahou a été accusé de fraude et d'abus de confiance dans trois affaires distinctes, ainsi que de corruption dans l'une d'entre elles.

"Le procès de Netanyahou est la meilleure chose qui puisse nous aider", a-t-il affirmé.