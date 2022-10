Netanyahou assure que Ben Gvir pourrait devenir ministre de la police et promet de "neutraliser" l'accord avec le Liban

Le chef du Likoud veut renforcer son alliance avec Sionisme religieux pour remporter les élections de mardi

Le chef du Likoud Benyamin Netanyahou a affirmé lundi que le député d'extrême droite Itamar Ben Gvir était un candidat possible pour le poste de ministre de la Police, s'il remporte les élections législatives de mardi en Israël.

"Je ne le disqualifie pas" pour le poste de ministre de la Sécurité publique, mais "il y a beaucoup de candidats", a déclaré Benyamin Netanyahou à la radio de l'armée lundi.

"Le Likoud doit être le plus grand parti, et ce n'est qu'alors que je pourrai nommer des ministres comme Ben Gvir et Smotrich", le colistier de Ben Gvir dans l'alliance Sionisme religieux-Force juive (Otzma Yehudit).

Par ailleurs, des responsables du Likoud, qui ont requis l'anonymat, ont déclaré qu'ils étaient frustrés par Ben Gvir et qu'ils avaient le sentiment que leur parti avait "perdu le contrôle" de cet homme politique "ivre de pouvoir".

Yonatan Sindel/Flash90 Benyamin Netanyahou lors d'un événement du parti Likoud à Maale Adumim, en Israël, le 27 octobre 2022.

La semaine dernière, Netanyahou a réaffirmé que Ben Gvir pouvait "clairement" être ministre dans un gouvernement dirigé par le Likoud, contrairement à des propos tenus l'année dernière lorsqu'il estimait que le député extrémiste n'était pas apte à assurer une telle fonction.

Netanyahou a négocié à deux reprises ces derniers mois une alliance entre Ben Gvir et Smotrich afin de consolider l'aile droite de son bloc pour tenter de remporter les élections de mardi.

Le chef de l'opposition s'est par ailleurs engagé, s'il redevient Premier ministre, à "neutraliser" l'accord sur la frontière maritime signé la semaine dernière avec le Liban.

"Je me comporterai comme je l'ai fait avec les accords d'Oslo", a-t-il déclaré, affirmant que les accords avec les Palestiniens "n'ont pas été annulés, ils ont été neutralisés".

Benyamin Netanyahou a affirmé la semaine dernière que l'accord signé par Yaïr Lapid était "illégal" et qu'il ne serait pas lié par lui, sans qu'il ne précise ses intentions spécifiques concernant l'agrément.