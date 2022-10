Israël: "les attaques contre les Juifs des implantations ne sont pas du terrorisme" (député parti arabe)

Pour le seul député juif des partis arabes, les Juifs des implantations ne sont pas des civils innocents

Le seul député juif de l'alliance des partis arabes Hadash et Ta'al, Ofer Cassif, a affirmé qu'à ses yeux, le Palestinien qui a tué Ronen Hanania, un Israélien de 60 ans, lors d'une fusillade près de l'implantation de Kiryat Arba en Cisjordanie samedi soir, n'était pas un terroriste.

Dans une interview accordée au site d'information Ynet, le député a considéré que les Juifs des implantations tués dans des attaques en Cisjordanie n'étaient pas des victimes du terrorisme.

"Ne le dépeignez pas comme un simple homme, notamment ceux qui vivent comme un os dans la gorge des Palestiniens. Ils ne peuvent pas être considérés comme des civils innocents", a souligné Ofer Cassif.

"Moi-même et mes amis de Hadash avons dit pendant des années que nous soutenions une lutte non violente, mais c'est ce qui se passe dans tous les endroits où il y a occupation et répression : ceux qui s'attendent à ce que les occupés et les réprimés restent assis et ne fassent rien se mentent à eux-mêmes", a-t-il ajouté.

Ronen Hanania a été abattu alors qu'il se rendait avec son fils dans une supérette tenue par des Palestiniens située entre Kiryat Arba et la ville voisine d'Hébron.

L'attaquant a été identifié comme étant Muhammed Kamel al-Jabari, un membre apparent du groupe terroriste Hamas. Après avoir tiré sur Hanania et son fils, Jabari a ouvert le feu sur les médecins et des agents de sécurité étaient venus pour porter secours, avant d'être abattu.

Une source de sécurité a confié que le terroriste, qui était marié et père de trois enfants, souffrait d'un cancer en phase terminale et n'avait plus que quelques jours à vivre, ce qui pourrait être l'une des raisons de l'attaque.