"Respectez les résultats des élections en Israël, même s'ils ne vous plaisent pas" (Herzog aux Juifs américains)

Le président a fait allusion à la possible entrée du parti extrémiste Sionisme religieux dans une coalition

Le président israélien Isaac Herzog a demandé aux dirigeants juifs américains de respecter les résultats des élections de mardi même s'ils ne leur plaisent pas, faisant allusion à la possibilité de voir la formation d'un gouvernement avec le parti d'extrême droite Sionisme religieux, une perspective qui effraie de nombreux groupes juifs américains.

"Chers amis, demain, les Israéliens iront voter. Je sais que la fréquence des élections en Israël est quelque peu déconcertante, et je suis conscient des questions posées dans de nombreuses communautés juives du monde entier sur le résultat des élections", déclare M. Herzog dans un discours vidéo adressé à l'Assemblée générale des Fédérations juives d'Amérique du Nord, qui se tient actuellement à Chicago.

"Les résultats peuvent être ou non à votre goût, mais le vote du peuple israélien doit être respecté. Au-delà de cela, je dis à chacun d'entre vous que le lien solide et vital entre l'État d'Israël et les Juifs d'Amérique du Nord ne sera pas, et ne doit pas être, compromis, quels que soient les résultats", a-t-il ajouté.

Ces dernières semaines, les groupes juifs américains ont fait part de leurs préoccupations aux responsables israéliens concernant l'inclusion du parti Sionisme religieux dans une coalition dirigée par le Likoud. Au fil des ans, les deux principaux dirigeants du parti - Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir - ont exprimé à plusieurs reprises des points de vue sur les Arabes, les droits des LGBT et les juifs non orthodoxes qui sont en profond désaccord avec ceux des juifs américains majoritairement libéraux.

"Je ne nierai jamais qu'il existe des écarts entre Israël et les communautés juives à l'étranger, et qu'il y a un réel travail à faire", a souligné Herzog. "J'ai toute confiance dans les liens que nous partageons, qui sont plus profonds que la politique ou les circonstances changeantes. Nous sommes tous plus grands que cela".

Dans son discours, le président, qui s'est rendu à Washington la semaine dernière, a également noté la "montée effroyable de l'antisémitisme" aux États-Unis, mais a affirmé que le président américain Joe Biden a été "inflexible dans la lutte contre cette haine violente, comme un véritable ami".