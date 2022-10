Israël: à la veille des élections, les partis jettent leurs dernières forces dans la bataille

Les partis en course multiplient les actions sur le terrain afin de récupérer les voix des électeurs indécis

Au dernier jour de la campagne, alors que les bureaux de vote pour les cinquièmes élections législatives en trois ans et demi s'ouvriront demain matin, l'ensemble des partis en course ont multiplié lundi les opérations de séduction et les actions sur le terrain afin de récupérer les voix des électeurs indécis ou peu inspirés.

Le Premier ministre Yaïr Lapid a visité la plateforme de gaz naturel de Karish dimanche et a pris la pose pour immortaliser le moment. Il a déclaré que les revenus tirés de cette ressource naturelle aideront à lutter contre l'augmentation du coût de la vie, touchant une question à laquelle les électeurs sont extrêmement sensibles.

Au siège de son parti Yesh Atid, les responsables ont déclaré que le travail des militants sur le terrain pourrait briser l'impasse dans laquelle se trouve la politique israélienne depuis des années.

"Nous avons le potentiel pour une victoire sans précédent", ont-ils déclaré alors que le parti mobilisait ses bénévoles pour encourager les électeurs à se déplacer le jour du scrutin.

Des partisans du Likoud lors d'un événement électoral du Likoud à Or Yehuda, le 30 octobre 2022 Des partisans du Likoud lors d'un événement électoral du Likoud à Or Yehuda, le 30 octobre 2022

Avshalom Sassoni/Flash90 Des partisans du Likoud lors d'un événement électoral du Likoud à Or Yehuda, le 30 octobre 2022

De son côté, le chef de l'opposition, Benjamin Netanyahou, est apparu devant ses supporters à Or Yehuda, dans le centre d'Israël dimanche soir, après avoir de nouveau incité les électeurs ultra-orthodoxes à se rendre aux urnes dans leur fief de Bnei Brak samedi. Les partis ultra-orthodoxes sont une composante essentielle de sa future coalition.

Le président du parti Shas, Aryeh Deri, a d'ailleurs tenté de déstabiliser la gauche en déclarant dans une interview à Ynet, lundi matin, que si l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin, issu du parti travailliste, était en vie, "il voterait Shas".

Les députés du Likoud ont multiplié les interviews à la télévision et à la radio dans la journée, aidés de Sara Netanyahou, très critiquée par les adversaires politiques de son mari, mais figure populaire au sein des militants Likoud.

Le chef de l'opposition a cherché également à renforcer le parti d'extrême droite Sionisme religieux, qui a juré allégeance au Likoud, en affirmant que voir Itamar Ben Gvir récupérer le poste de ministre de la Sécurité publique, s'il remportait l'élection, était tout à fait possible.

Le grand parti de droite a intensifié par ailleurs ses efforts sur les réseaux sociaux pour cibler de nouveaux électeurs potentiels.

Enfin, les partis qui ne sont pas certains de franchir le seuil d'éligibilité, notamment le Parti travailliste, le Meretz et les factions arabes ont multiplié les appels téléphoniques et envoyé leurs militants dans les rues afin de convaincre les électeurs de voter pour eux.