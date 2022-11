Analyse: Elections israéliennes 2022, des surprises et des défis

Le chef du Likoud va disposer d'une majorité claire et homogène qui devrait lui laisser le champ libre

Les premiers résultats des élections de mardi laissent penser que, cette fois, les Israéliens ne seront plus appelés aux urnes avant un bon moment. C'est pourtant un peu en traînant les pieds qu'ils s'y sont rendus, la cinquième fois en trois ans et demi, avec l'espoir que cette fois une majorité claire se dégage et que cesse ce cycle d'instabilité qui n'a que trop duré.

Il faudra sans doute attendre avant d'obtenir les chiffres définitifs, mais les résultats partiels ne laissent guère de doute. Avec un bloc qui sera soutenu par environ 65 députés, Benyamin Netanyahou va retrouver son trône.

Des sondages insistants lui prédisaient pourtant tout juste 60 sièges. Ca aurait été insuffisant pour gouverner. Mais le score des partis ultra-orthodoxes, et du sépharade Shas en particulier, auront eu raison de ces pronostics.

Le parti sépharade n'en est certes pas à son coup d'essai puisqu'il avait obtenu 17 sièges aux élections de 1999 remportés par Ehud Barak. Mais les 11 sièges obtenus par le parti d'Arieh Dery que les sondages n'avaient pas prévus sont la surprise de ce scrutin. Ils traduisent une mobilisation importante dans la communauté ultra-orthodoxe, passée complètement sous les radars des analystes.

Benyamin Netanyahou va également profiter du soutien de ses alliés d'extrême-droite. L'alliance Sionisme religieux du Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir est arrivée en troisième position avec 14 sièges, soit le double de ceux dont ils disposaient.

Le parti bénéficie notamment du report de voix des partisans du parti Yamina de Naftali Bennett, meurtris par la "trahison" de leur mentor qui avait mené une coalition dite "de gauche" ou en tout cas éloignée de ses promesses de campagne.

Avec 65 sièges, Benyamin Netanyahou, qui va retrouver son poste de Premier ministre va enfin disposer d'une majorité claire et surtout homogène qui devrait lui laisser le champ libre pour mener à bien son programme.

A moins qu'il ne tente d'attirer la formation "Union pour l'Etat" de Benny Gantz, qui a obtenu 12 sièges, dans son gouvernement, afin de modérer une coalition qui s'annonce comme dominée par les courants religieux et une idéologie très droitière.

L'ancien chef d'état-major jouit d'une bonne image dans le pays et sa participation à une coalition dirigée par Netanyahou devrait rassurer bon nombre d'Israéliens qui pourraient craindre cet alliage très marqué à droite.

Certes, Benny Gantz a annoncé haut et fort qu'il était hors de question que lui et ses alliés rejoignent un gouvernement dirigé par Netanyahou. Mais la tournure donnée par les résultats de mardi et la pression de certains membres de son parti pourraient le contraindre à revoir sa position.