Israël: Netanyahou compte former un gouvernement rapidement

Le vainqueur des élections souhaite qu'un nouveau président de la Knesset prête serment avant le 15 novembre

Le chef du Likoud Benyamin Netanyahou compte former rapidement une coalition après la victoire de son bloc lors des élections de mardi.

À 5 h 30 jeudi matin la commission électorale centrale avait comptabilisé 4 325 033 bulletins de vote, soit 89 % de l'ensemble des votes, et devait achever le décompte plus tard dans la journée.

Le bloc de Benyamin Netanyahou devrait remporter 65 députés, donnant à l'ancien Premier ministre une majorité confortable pour former un gouvernement à la Knesset, qui compte 120 sièges, après 17 mois passés dans l'opposition avec ses alliés d'extrême droite et ultra-orthodoxes.

Les résultats laissent présager un retour en force de Netanyahou, actuellement en procès dans trois affaires de corruption, et mettront probablement fin à quatre années d'impasse politique qui ont entraîné le pays dans une série d'élections délétères.

Bien qu'il ait été soutenu tout au long de la campagne électorale par le parti d'extrême droite Sionisme religieux et les partis ultra-orthodoxes Shas et Judaïsme unifié de la Torah, Benyamin Netanyahou devra encore négocier avec ces partis les objectifs politiques de la coalition et les postes ministériels pour s'assurer leur soutien.

Selon plusieurs médias, Benyamin Netanyahou souhaite qu'un nouveau président de la Knesset prête serment avant le 15 novembre, et former un gouvernement dès que possible afin d'éjecter rapidement du pouvoir le Premier ministre actuel, Yaïr Lapid.

Menahem KAHANA / AFP L'ex-Premier ministre israélien et chef du parti Likoud, Benyamin Netanyahou, s'adresse à ses partisans au quartier général de sa campagne à Jérusalem, le 2 novembre 2022.

Le calendrier devrait être très rapide, alors qu'habituellement, les négociations de coalition prennent généralement plusieurs semaines, et que Netanyahu ne recevra pas le mandat pour former un gouvernement avant la semaine prochaine au plus tôt.

Le bureau du président Isaac Herzog a déclaré mercredi qu'il commencera à rencontrer les représentants des partis à la Knesset pour entendre leurs recommandations pour le Premier ministre la semaine prochaine, une fois que les résultats des élections seront finalisés et certifiés.

Les consultations commenceront une fois que les résultats définitifs auront été officiellement présentés au président la semaine prochaine. Herzog a jusqu'au 16 novembre pour annoncer quel député il chargera de former un gouvernement, bien qu'il puisse le faire plus tôt. Lors des élections précédentes, les consultations des partis duraient généralement deux jours.

Les députés chargés de former un gouvernement ont 28 jours pour le faire, avec la possibilité d'une prolongation de 14 jours.

Il est presque certain que Netanyahou obtiendra le poste, grâce aux bons résultats de son bloc. Malgré les résultats provisoires lui octroyant une majorité de 65 sièges, le chef du Likoud prévoit d'inciter des députés de partis alignés avec Lapid à rejoindre sa coalition, a rapporté Channel 12.

Les regards se tournent vers la formation Union pour l'État du ministre de la Défense Benny Gantz, l'un des partis idéologiquement les plus proches de son bloc, qui devrait remporter 12 sièges.