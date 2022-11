Israël: Herzog va commencer mercredi les consultations sur le choix du prochain Premier ministre

"Il est possible d'être "profondément en désaccord" tout en le faisant avec respect"

Le président Isaac Herzog va commencer à rencontrer les chefs de parti mercredi, qui lui communiqueront le nom du député qu'ils recommandent pour assurer la charge de former le prochain gouvernement, a annoncé son bureau dimanche.

Après les discussions, Herzog rencontrera les députés qui ont reçu des recommandations des chefs de parti.

"Le processus de consultation, stipulé par la loi, sera diffusé en direct de la Résidence du Président, après quoi le Président Isaac Herzog annoncera le candidat à qui il confiera la tâche de former un gouvernement", a indiqué Eyal Shviki, directeur général de la Résidence du Président.

Selon toute vraisemblance, c'est le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou qui devrait être désigné Premier ministre après la victoire de son bloc lors des élections de la semaine dernière.

Isaac Herzog a par ailleurs appelé les dirigeants politiques à se montrer moins virulents dans leur prise de parole en public, alors que la période électorale s'est achevée la semaine dernière.

"Une fois de plus, des accusations de trahison ont été répandues, une fois de plus des comparaisons avec les nazis ont été entendues, et une fois de plus la sphère publique - y compris les réseaux sociaux - a été remplie de violence dangereuse. C'est le moment de baisser les flammes et de faire preuve de responsabilité", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie officielle à la mémoire de l'ancien Premier ministre assassiné Yitzhak Rabin.

"Aux leaders de l'opinion publique israélienne de tous bords, de la coalition à l'opposition, je vous le demande : Nous avons assez attaqués, nous avons assez combattu, nous avons assez maudits", a-t-il martelé.

Le président israélien a estimé qu'il est possible d'être "profondément en désaccord" tout en le faisant avec respect, "en comprenant que nous faisons tous partie d'un tout, que personne ne va nulle part."

"Permettez-moi d'insister : le racisme, la violence et la haine n'ont pas leur place parmi nous. L'État d'Israël est attaché à la Déclaration d'indépendance", a-t-il ajouté.

"L'État d'Israël est juif et démocratique, obligé de respecter l'État de droit et les droits de l'homme ; la société israélienne doit se battre pour le maintenir ainsi, contre quiconque tente d'allumer les flammes de la haine et de la division", a conclu Isaac Herzog.