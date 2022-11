Itamar Ben Gvir tente de rassurer la gauche

""J’ai mûri, je me suis modéré et j'ai compris que la vie est complexe" (Itamar Ben Gvir)

Face aux inquiétudes internationales et au sein même du pays, le leader du parti d’extrême droite Force juive, Itamar Ben Gvir, qui devrait négocier un poste important dans le nouveau gouvernement, a publié une tribune ce lundi, dans le quotidien israélien Israel Hayom, dans le but de rassurer les Israéliens et particulièrement la gauche.

Il y affirme ainsi vouloir agir pour le bien de tous, sans distinction, dans le gouvernement, et assure qu’il fera respecter la liberté d'expression et le droit de manifester.

Son souhait est de dissiper les craintes, notamment en ce qui concerne la Gay Pride, après les propos tenus par certains de ses alliés : "Même si je n'aime pas cette parade, je veillerai à ce que tous les participants soient en sécurité", tente-t-il de rassurer, faisant référence au meurtre de Shira Banki, une jeune fille âgée de 16 ans qui défilait avec sa famille, assassinée par Yishaï Shlissel, un extrémiste religieux, en 2015.

Itamar Ben Gvir assure également avoir changé, ne plus haïr les "gauchistes", comme le Premier ministre assassiné Yitshak Rabin, ou ne plus admirer les meurtriers juifs d’Arabes tels que Baruch Goldstein. "J’ai mûri, je me suis modéré et j'ai compris que la vie est complexe. Aujourd'hui, je ne vois pas tous ceux qui votent à gauche de la même manière", assure-t-il.

Yonatan Sindel/Flash90 Les députés Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir à la porte de Damas dans la vieille ville de Jérusalem

"Nous ferons tout pour établir un gouvernement de droite nationaliste, qui gardera la tête haute et ne s'inclinera pas devant les menaces", assène-t-il, tout en tempérant: "La sécurité nationale dont nous avons tant besoin, est destinée aussi bien aux kibboutzim de gauche, qu’à Tel-Aviv, Sdérot ou Beersheva".

Il aussi affirmé vouloir protéger aussi bien les citoyens arabes d’Israël, victimes d’une criminalité plus importante dans leur secteur que partout ailleurs dans le pays, déclarant que "la complaisance dont fait preuve l'État d'Israël à l'égard des meurtres et des crimes dans le secteur arabe est immorale, inacceptable et nous nuit à tous".

"Nous ne sommes pas si différents, vous n’avez aucune raison d'avoir peur ou de nous haïr, nous sommes frères !", espère convaincre Itamar Ben Gvir.