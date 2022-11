Isaac Herzog aurait appelé Y. Lapid et B. Gantz à former un gouvernement d'union nationale

Benny Gantz ne rejoindra pas un gouvernement d'union nationale, préférant rester dans l'opposition

Le président israélien Isaac Herzog se serait entretenu avec le leader de Yesh Atid, Yaïr Lapid, et le leader du parti de Union pour l'État, Benny Gantz, afin de les convaincre de rejoindre le gouvernement de Benjamin Netanyahou, selon les médias israéliens.

Isaac Herzog, qui se trouve actuellement en Égypte pour la conférence sur le climat COP27, aurait demandé à Yaïr Lapid et Benny Gantz de faire partie de la future coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahou, dans le but d'y ajouter des voix modérées.

Le bureau du président a cependant a publié une déclaration niant que des contacts aient eu lieu avec les des dirigeants centristes.

Avshalom Sassoni/Flash90 Benny Gantz

"Contrairement à ce qui a été rapporté, le président du pays n'a pas contacté ou demandé aux chefs des partis de rejoindre un quelconque gouvernement. Il convient de souligner que la procédure de consultation à la résidence du président ne commencera que demain, après quoi la tâche de constituer le gouvernement sera confiée", peut-on lire dans le communiqué.

Benny Gantz a déjà déclaré qu'il ne rejoindrait pas un gouvernement d'union nationale, préférant rester dans l'opposition.

La coalition sur le point d'être formée est considérée par certains comme la plus à droite de l'histoire d'Israël, et les appels se multiplient en faveur d'un gouvernement d'union pour contrer l'influence de l'alliance du sionisme religieux et des partis ultra-orthodoxes.

Benjamin Netanyahou devrait recevoir officiellement le mandat du président pour former le prochain gouvernement issu d'une coalition avec ses alliés de droite, Shas, Judaïsme de la Torah et Sionisme religieux, qui occuperont avec le Likoud, un total de 64 sièges à la Knesset.