Betsalel Smotrich exige l’annexion de la Cisjordanie par Israël

Le chef du parti Sionisme religieux, Betsalel Smotrich, a exigé que les implantations juives de Cisjordanie soient régies par les ministères du gouvernement et non plus par l'administration civile de Tsahal, dans le cadre des négociations de coalition avec le probable futur Premier ministre, Benjamin Netanyahou.

Lors de réunions avec les dirigeants des partis du bloc de droite cette semaine, ce dernier a tenté de parvenir à un accord de coalition ‘"allégé" par rapport aux exigences de ses alliés, mais son offre a été rejetée notamment par le Sionisme religieux.

Faire passer l'autorité sur les implantations de Cisjordanie de l'armée au gouvernement, reviendrait à étendre la souveraineté d'Israël et de facto constituerait un pas vers l'annexion.

THOMAS COEX (AFP) Des logements en construction dans une implantation israélienne, dans le nord de la Cisjordanie

Betsalel Smotrich a présenté à plusieurs reprises des projets de loi visant à supprimer l'administration civile qui selon lui, a "conduit à de nombreux échecs en matière d'efficacité et de services fournis à la population vivant en Judée et Samarie."

Il désire également modifier le processus d'autorisation de la construction israélienne en Cisjordanie, qui nécessite l’approbation du Premier ministre et du ministre de la Défense en deux étapes. Le chef du Sionisme religieux souhaiterait que les dirigeants n'aient à autoriser le plan qu'une seule fois, afin d'éviter que les projets de construction ne fassent l’objet de condamnations internationales répétées.

Betsalel Smotrich vise le ministère des Finances au sein du futur gouvernement, alors que Benjamin Netanyahou ne lui aurait proposé "que" le ministère de l’Éducation.