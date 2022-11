Israël : le président Herzog admet que le député d’extrême droite Ben Gvir inquiète dans de nombreux pays

"Je m'efforcerai d'expliquer les positions de Force juive au monde entier" (Itamar Ben Gvir)

Le président israélien Isaac Herzog s’est entretenu avec les représentants du parti ultra-orthodoxe séfarade Shas mercredi. Il leur a déclaré que "le monde entier est inquiet" au sujet du député du parti d'extrême droite Force juive, Itamar Ben Gvir.

Isaac Herzog a fait savoir aux membres de Shas qu'il était préoccupé par les positions d’Itamar Ben Gvir sur certaines questions délicates comme le Mont du Temple.

"Il y a un point que je voudrais mentionner : vous aurez un problème avec le Mont du Temple. Je sais que c'est une question sensible, mais vous avez un partenaire qui inquiète le monde entier ", leur a-t-il déclaré.

"Au cours de la conversation, le président a souligné la responsabilité qui incombe à tous les élus", indique un communiqué du bureau du président, qui indique également qu’Isaac Herzog a appelé Itamar Ben Gvir et que "dans une conversation ouverte et honnête, il a également évoqué la question avec lui".

"Le président Isaac Herzog et moi avons eu de nombreuses conversations fructueuses ces dernières semaines. Le le fait de connaître de près mes opinions et mes projets a réussi à influencer des centaines de milliers de personnes en Israël et je suis convaincu que si je parle au monde, il comprendra et reconnaîtra que je n'inclus pas tous les Arabes", a annoncé Itamar Ben Gvir.

Yonatan Sindel/Flash90 Le leader de Force juive Itamar Ben Gvir

"D'ailleurs, après les entretiens avec le président, j'ai commencé à rencontrer des diplomates et je m'efforcerai d'expliquer les positions de Force juive au monde entier", a-t-il ajouté.

Itamar Ben Gvir est partisan de la prière juive sur le Mont du Temple, où il s’est rendu à plusieurs reprises, en dépit du statu quo actuel.

Si le président confie au leader du Likoud, Benjamin Netanyahou, la tâche de former le prochain gouvernement, ce dernier confiera probablement un ministère au député d’extrême droite.

Itamar Ben Gvir vise le ministère de la sécurité intérieure qui contrôle la police et qui fait actuellement respecter le statu quo sur le Mont du Temple.

En début de semaine, la Jordanie, gardienne du site du Mont du Temple, aurait spécifiquement mentionné Itamar Ben Gvir en mettant en garde le nouveau gouvernement contre tout changement du statu quo.