Israël: Netanyahou officiellement désigné pour former le gouvernement

Le chef du Likoud aura 28 jours pour mettre sur pied son équipe ministérielle

L'ex-Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, arrivé en tête des législatives du 1er novembre, a été officiellement désigné dimanche pour former le gouvernement.

"Je vous donne le mandat de former un gouvernement", a déclaré le président israélien Isaac Herzog aux côtés de Benjamin Netanyahou lors d'une conférence de presse à la résidence présidentielle à Jérusalem.

"Je serai le Premier ministre de tous, de ceux qui ont voté pour nous et les autres. C'est ma responsabilité", a déclaré M. Netanyahou, 73 ans.

La semaine dernière, une majorité de députés, 64 sur les 120 du Parlement élu le 1er novembre, ont recommandé au président israélien de confier à Netanyahou la tâche de mettre sur pied un gouvernement.

Son rival centriste, le Premier ministre sortant Yaïr Lapid, a lui obtenu 28 soutiens.

Isaac Herzog a reçu Benyamin Netanyahou vers 12H00 locales.

C'est Yaïr Lapid qui avait évincé en juin 2021 du pouvoir Benjamin Netanyahou en ralliant une coalition hétéroclite de partis de droite, du centre, de gauche et arabe, décidés à mettre un terme au règne du Premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël, en poste de 1996 à 1999 et de 2009 à 2021.

Relégué au rang de chef de l'opposition, celui que tout le monde surnomme "Bibi" avait après sa défaite aux élections législatives de mars 2021 promis de "renverser le gouvernement à la première occasion".

Mandaté par Isaac Herzog, Benjamin Netanyahou aura 28 jours pour mettre sur pied son équipe ministérielle, avec un supplément de 14 jours si nécessaire.

Aussitôt après l'annonce des résultats des législatives du 1er novembre, les cinquièmes en Israël en trois ans et demi, Netanyahou a commencé les discussions avec ses alliés sur la distribution des portefeuilles ministériels.

Son parti de droite, le Likoud, a obtenu 32 sièges à la Knesset, ses alliés ultra-orthodoxes 18 et l'alliance "Sionisme religieux" 14, un record pour l'extrême droite.

Chez les ultra-orthodoxes, le chef du parti séfarade Shass, Arieh Dery, revigoré par ses 11 sièges, lorgne sur les Finances ou l'Intérieur, d'après la presse.

Arieh Dery a été reconnu coupable de fraude fiscale en 2021 et avait auparavant été emprisonné pour corruption.

L'alliance d'extrême droite "Sionisme religieux" a elle réclamé le ministère de la Défense pour son chef Betzalel Smotrich alors qu'Itamar Ben Gvir, son numéro 2, cible le portefeuille de la Sécurité intérieure.