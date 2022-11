Zehava Galon va démissionner de la présidence du parti Meretz

Meretz a obtenu 3,14% des voix, soit moins que le seuil électoral de 3,25%

La présidente du Meretz, Zehava Galon, va démissionner de la direction du parti la semaine prochaine après son échec aux dernières élections israéliennes. Son parti n’a pas réussi à franchir le seuil d’éligibilité et reste donc en dehors de la Knesset pour la première fois depuis sa création en 1992.

Deux jours après les élections, Zehava Galon a évoqué pour la première fois sa chute politique et déclaré dans une vidéo adressée aux électeurs : "c'est un moment très difficile pour moi et mes amis du Meretz. Les résultats des élections sont un désastre pour nous, un désastre pour le pays, et oui, également un désastre personnel pour moi."

Meretz a obtenu 3,14% des voix, soit moins que le seuil électoral fixé à 3,25%. Il ne lui manquait que 3 800 voix pour franchir cette limite.

"Quelques jours avant les élections, alors que je savais déjà que Meretz était en danger, j’ai fait le cauchemar d’une Knesset sans le Meretz de Shulamit Aloni et de Yossi Sarid, mais avec le descendant idéologique de Meir Kahane, Otzma Yehudit (Force juive)."

Zehava Galon avait déploré quelques jours avant les élections, que la cheffe du parti travailliste, Merav Michaeli refuse d'envisager une alliance avec Meretz.