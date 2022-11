L'ambassadeur US a mis en garde Netanyahou contre la nomination du député comme ministre de la Défense

Le parti Sionisme religieux a vivement réagi à la mise en garde adressée mercredi par l'ambassadeur américain en Israël Tom Nides au Premier ministre élu Benjamin Netanyahou contre la nomination de Betsalel Smotrich au poste de ministre de la Défense.

La faction a déclaré dans un communiqué que si elle a "beaucoup de respect et d'appréciation pour notre allié les États-Unis, l'administration Biden devrait également respecter la démocratie israélienne et ne pas interférer dans la mise en place d'un gouvernement élu."

Auparavant, Tom Nides avait déclaré au Jewish Insider : "Je ne vais pas spéculer sur qui sera au gouvernement ou quelle sera notre réaction lorsque cela se produira, mais ce qui m'intéresse, ce sont les ministères avec lesquels nous avons une relation très étroite et imbriquée, en particulier le ministère de la Défense."

Betsalel Smotrich a réclamé le ministère des Finances, que le chef du Shas Aryeh Deri a également demandé, ou le ministère de la Défense. Mais Netanyahou ne devrait pas non plus lui confier ce maroquin, en raison de son manque d'expérience et des objections de l'administration Biden.

La question a conduit à une impasse dans les négociations de coalition, et mercredi, Netanyahou a tenté d'apaiser les inquiétudes à ce sujet, demandant à ses partisans "un peu de patience".

"Avec l'aide de Dieu, nous établirons un gouvernement de droite", a-t-il déclaré après une réunion à Jérusalem avec Deri.

Le président Isaac Herzog a chargé dimanche M. Netanyahou de former le prochain gouvernement. Ce dernier tente actuellement de mettre sur pied une coalition composée de son parti, le Likoud (32 sièges), du Parti Sionisme religieux (14 sièges), du Shas (11 sièges) et du Judaïsme de la Torah (7 sièges).

Les quatre factions ont remporté un total de 64 sièges à la Knesset, qui compte 120 membres, lors des élections du 1er novembre.

Selon la loi fondamentale, Netanyahou dispose de quatre semaines pour réunir le soutien d'au moins 61 députés afin de soumettre un vote de confiance au Parlement.