Le Premier ministre sortant Yaïr Lapid a assuré, dimanche, que la coalition qu'il dirige reviendra vite aux affaires lors du dernier conseil des ministres de son gouvernement. "C'était un gouvernement qui a connu pas mal de tempêtes politiques mais, surtout, c'est un gouvernement qui a travaillé dur pour l'État d'Israël et pour son peuple", a déclaré Lapid, ajoutant que son gouvernement a adopté 1 613 décisions qui ont changé la vie.

"Par rapport à la courte période pendant laquelle ce gouvernement a été en fonction - un an et demi au total - sa liste de réalisations est extraordinaire", s'est-il vanté. Le Premier ministre sortant a ensuite détaillé certaines d'entre elles, notamment l'adoption du budget de l'État, la réduction du déficit et l'élimination de hauts responsables du Jihad islamique à Gaza lors de la dernière flambée de violence au mois d'août.

"Nous n'avons pas travaillé uniquement pour le bénéfice de ceux qui nous ont élus. Nous n'avons pas travaillé uniquement pour notre bloc ou notre camp. Le gouvernement en Israël a un rôle clair : protéger le pays", a-t-il martelé.

Olivier Fitoussi/Flash90 Yair Lapid arrive pour la session d'ouverture de la Knesset à Jérusalem, le 15 novembre 2022.

Plus tôt dans la journée, le député Almog Cohen, de la faction Sionisme religieux d'Itamar Ben-Gvir, a déclaré qu'il pensait qu'un nouveau gouvernement serait assermenté dès la fin de cette semaine. "Il n'est pas nécessaire de s'agiter à chaque nouvelle. Chaque camp essaie de maximiser son influence et de mettre en avant sa vision du monde. Je pense qu'un nouveau gouvernement prêtera serment d'ici la fin de la semaine", a-t-il déclaré à Ynet.