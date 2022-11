Les députés de droite appellent à la formation rapide du gouvernement après les attentats de Jérusalem

"Nous devons former un gouvernement le plus rapidement possible, la terreur n'attendra pas" (I. Ben-Gvir)

Les députés des partis de droite ont appelé mercredi à la reprise des négociations de coalition et à la formation rapide d'un nouveau gouvernement après les attentats à la bombe de Jérusalem. Cette requête fait suite à la rupture des négociations avec le parti Sionisme religieux par le Likoud du futur Premier ministre Benjamin Netanyahou. "Le Likoud est revenu sur les accords conclus et a ramené les négociations à leur point de départ", a déclaré un porte-parole du Sionisme religieux. Le Likoud a cependant démenti ces allégations, affirmant que le chef du Sionisme religieux, Betsalel Smotrich, tentait d'ajouter de nouvelles exigences après qu'un accord ait été conclu. Yonatan Sindel/Flash90 Benjamin Netanyahou et des députés de droite à la Knesset Après les attentats terroristes de mercredi à Jérusalem, le chef du parti d'extrême droite Force juive, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu sur le site de la première explosion à l'entrée de la ville. "Je ne parlerai pas de politique, mais je ne dirai qu’une seule chose : nous devons former un gouvernement le plus rapidement possible, la terreur n'attendra pas", a-t-il déclaré. "La terreur arabe meurtrière frappe à notre porte ; nous devons former un gouvernement immédiatement ! J'appelle le Premier ministre entrant Netanyahou à convoquer tous les dirigeants de la coalition à venir, afin que nous puissions former un gouvernement de droite qui rétablira la sécurité des citoyens d'Israël", a quant à lui soutenu Betsalel Smotrich. Plusieurs députés du Likoud ont fait des commentaires similaires sur les réseaux sociaux. "Le peuple d'Israël attend de nous que nous ramenions le calme dans les rues. Les disputes sur les attributions de ministères sont une erreur que nous paierons. Cela suffit, le pays est en train de brûler !", a écrit le député Miki Zohar.